Bellingham fällt für EM-Quali-Spiele mit England aus

Ohne Jude Bellingham wird die englische Fußball-Nationalmannschaft die anstehenden Qualifikationsspiele für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland bestreiten.

Der zur neuen Saison von Borussia Dortmund zu Real Madrid wechselnde Mittelfeldspieler fällt verletzt aus, wie der englische Verband mitteilte. Der 19-Jährige hatte dem BVB schon in der Schlussphase der vergangenen Bundesliga-Saison wegen einer Knieblessur gefehlt.

Wie der Verband weiter erklärte, werde Bellingham seine Reha-Maßnahmen bei der Nationalmannschaft fortsetzen. Der Vize-Europameister tritt am kommenden Freitag in Malta an und erwartet am Montag kommender Woche in Manchester die Auswahl von Nordmazedonien. Vizemeister BVB hatte zuletzt bekannt gegeben, dass Bellingham für mehr als 100 Millionen Euro zum spanischen Rekordmeister nach Madrid wechseln wird.

Außer Bellingham wird auch Abwehrspieler Lewis Dunk aus Brighton in den kommenden beiden Spielen verletzt ausfallen. Die Engländer waren mit Siegen bei Europameister Italien und gegen die Ukraine in die Qualifikation gestartet. (dpa)