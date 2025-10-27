Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Bellingham nach hitzigem Clásico: "Reden ist billig"

Bellingham (l.) erzielte das 2:1.
Bellingham (l.) erzielte das 2:1. Bild: Manu Fernandez/AP/dpa
Bellingham (l.) erzielte das 2:1.
Bellingham (l.) erzielte das 2:1. Bild: Manu Fernandez/AP/dpa
Fußball
Bellingham nach hitzigem Clásico: "Reden ist billig"
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Jude Bellingham setzt nach seinem Clásico-Siegtor einen Seitenhieb gegen den FC Barcelona. Was dahinter steckt und wie die Gemüter nach dem Spiel hochkochten.

Madrid.

Nach seinem Siegtor im Clásico gegen den FC Barcelona hat Real-Star Jude Bellingham eine Spitze in Richtung des Rivalen geschickt. "Reden ist billig", schrieb der englische Nationalspieler nach dem 2:1 der Madrilenen im heimischen Bernabéu-Stadion bei Instagram. Dazu stellte er ein Bild vom Jubel nach seinem Treffer - klassisch mit weit ausgebreiteten Armen vor den Fans.

In spanischen Medien wurde das als Antwort auf Barcelonas Jungstar Lamine Yamal verstanden, der vor der Partie mit Aussagen für Aufregung gesorgt hatte. Fast beiläufig sagte der 18-Jährige in einem Internet-Stream, dass Real regelmäßig von den Schiedsrichtern bevorzugt werde und sich trotzdem über sie beschwere. 

"Ich weiß nicht, ob die Mannschaft durch Lamine besonders motiviert war, aber sie war auf jeden Fall motiviert", sagte Reals Trainer Xabi Alonso. "Man sollte sich von solchen harmlosen Sticheleien nicht erschrecken lassen, und ich betrachte sie auch so."

Vinicius Jr. wütend bei Auswechslung

Nach dem Schlusspfiff soll auch Madrids Kapitän Dani Carvajal Yamal ein paar Takte gesagt haben. Es war Teil eines hitzigen Endes. Barcelonas Pedri sah unmittelbar vor Schluss noch die Gelb-Rote Karte, danach gerieten einige Akteure vor den Reservebänken aneinander. Auch auf dem Spielfeld rangelten nach dem Abpfiff kurzzeitig mehrere Profis miteinander.

Für Aufregung bei den eigenen Fans sorgte auch Reals Vinicius Jr., der mit seiner Auswechslung in der 72. Minute offenbar überhaupt nicht einverstanden war. Wutentbrannt lamentierte er erst und ging dann sofort in die Kabine. Alonso reagierte nach der Partie allerdings gelassen. "Ich behalte viele gute Dinge von Vini in Erinnerung. Ich möchte mich nicht vom Wesentlichen ablenken lassen, aber das sind Dinge, über die wir sprechen werden", sagte der frühere Coach von Bayer Leverkusen.

Der Rekordchampion liegt nach zehn Spieltagen nun fünf Punkte vor dem Team von Ex-Bundestrainer Hansi Flick, der wegen einer Sperre nicht an der Seitenlinie stehen durfte. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
18:13 Uhr
1 min.
Fünf Helfer des Roten Halbmonds im Sudan getötet
Fünf Freiwillige des Roten Halbmonds sind im Sudan getötet worden. (Symbolbild)
Sie waren mit Westen als humanitäre Helfer gekennzeichnet. Trotzdem wurden sie getötet. Das Leben der Freiwilligen ist gefährlich.
18:14 Uhr
2 min.
Bundeswehr stoppt zivile Umnutzung von Militärarealen
Das Verteidigungsministerium stoppt die Umwandlung ehemaliger Standorte auch in Sachsen und Sachsen-Anhalt. (Symbolbild)
Die Bundeswehr soll wegen der veränderten Sicherheitslage deutlich größer werden. Dazu werden Pläne zur Aufgabe von Militärgeländen aufgehoben - auch in Sachsen und Sachsen-Anhalt.
17:06 Uhr
3 min.
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
22.10.2025
2 min.
Sieg gegen Juve: Real bereit für Clásico - Chelsea souverän
Xabi Alonso erlebte mit Real Madrid einen intensiven Abend
Im ersten Durchgang tut Real Madrid sich noch schwer, nach der Pause sorgt Bellingham für den Sieg gegen Juventus. Deutlich leichter tut sich der FC Chelsea gegen Ajax.
27.10.2025
5 min.
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?
Oliver Hach
26.10.2025
3 min.
Real setzt sich mit Clásico-Sieg von Barcelona ab
Kylian Mbappé brachte Real Madrid gegen Barcelona in Führung.
Mbappé und Bellingham treffen für Real, Hansi Flick verfolgt die Niederlage hoch oben im Bernabéu - seine Mannschaft ist in der Liga erst einmal abgehängt.
Mehr Artikel