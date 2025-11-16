Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Bereit für den Showdown: Slowakei hofft auf "kleines Wunder"

Schafft Francesco Calzona nach der EM-Teilnahme auch den direkten Weg zur WM mit der Slowakei?
Schafft Francesco Calzona nach der EM-Teilnahme auch den direkten Weg zur WM mit der Slowakei? Bild: Ben Whitley/PA Wire/dpa
Es war eine der WM-Sensationen: Die Slowaken schlugen 2010 Titelverteidiger Italien.
Es war eine der WM-Sensationen: Die Slowaken schlugen 2010 Titelverteidiger Italien. Bild: picture alliance / dpa
Nun geht es für Nordirland gegen Deutschland in Leipzig um Platz eins.
Nun geht es für Nordirland gegen Deutschland in Leipzig um Platz eins. Bild: Ben Whitley/PA Wire/dpa
Schafft Francesco Calzona nach der EM-Teilnahme auch den direkten Weg zur WM mit der Slowakei?
Schafft Francesco Calzona nach der EM-Teilnahme auch den direkten Weg zur WM mit der Slowakei? Bild: Ben Whitley/PA Wire/dpa
Es war eine der WM-Sensationen: Die Slowaken schlugen 2010 Titelverteidiger Italien.
Es war eine der WM-Sensationen: Die Slowaken schlugen 2010 Titelverteidiger Italien. Bild: picture alliance / dpa
Nun geht es für Nordirland gegen Deutschland in Leipzig um Platz eins.
Nun geht es für Nordirland gegen Deutschland in Leipzig um Platz eins. Bild: Ben Whitley/PA Wire/dpa
Fußball
Bereit für den Showdown: Slowakei hofft auf "kleines Wunder"
Von Jens Marx und Arne Richter, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Einmal erst schaffte es die Slowakei zu einer WM. Die Relegation ist nun schon sicher. Gegen Deutschland hat die Mannschaft eines italienischen Trainers also nichts zu verlieren.

Leipzig.

Die Vorfreude auf den Showdown um die direkte WM-Teilnahme könnte bei Deutschlands Gegner Slowakei kaum größer sein. Der Last-Minute-Sieg gegen Nordirland durch einen Debütanten-Treffer zwei Minuten nach der Einwechslung wurde zum ultimativen Stimmungsintensivierer. "Es ist ein tolles Gefühl, dass wir ein so großes Spiel bestreiten können", sagte Torschütze Tomas Bobcek vor dem Duell an diesem Montag in Leipzig (20.45 Uhr/ZDF) gegen den punktgleichen viermaligen Weltmeister. 

WM ist nahe, "aber wir sind noch nicht ganz da"

Einmal erst spielte die Slowakei, ein Land, das deutlich weniger Einwohner hat als der Deutsche Fußball-Bund Mitglieder, bei einer WM-Endrunde und sorgte mit einem Sieg gegen den damaligen Titelverteidiger für Furore. 15 Jahre ist das her. "Die Weltmeisterschaft rückt näher, aber wir sind noch nicht ganz da", sagte Bobcek mit Blick auf die Endrunde 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Der Mittelstürmer von Lechia Gdansk ergänzte: "Wir werden alles tun, um erfolgreich zu sein, auch wenn wir wissen, dass es schwierig werden wird."  

Es war eine der WM-Sensationen: Die Slowaken schlugen 2010 Titelverteidiger Italien.
Es war eine der WM-Sensationen: Die Slowaken schlugen 2010 Titelverteidiger Italien. Bild: picture alliance / dpa
Es war eine der WM-Sensationen: Die Slowaken schlugen 2010 Titelverteidiger Italien.
Es war eine der WM-Sensationen: Die Slowaken schlugen 2010 Titelverteidiger Italien. Bild: picture alliance / dpa

2010 in Südafrika waren die Slowaken bislang das einzige Mal dabei und sie schafften es damals prompt in die K.-o.-Runde. Auch weil sie in der Gruppenphase sensationell Italien 3:2 in Johannesburg schlugen - vier Jahre vorher hatte sich die Squadra Azzurra in Deutschland zum Weltmeister gekürt. Im Achtelfinale der WM 2010 unterlagen die Slowaken danach dem späteren Vizeweltmeister Niederlande.

Einer ist immer noch dabei - und in Deutschland bestens bekannt

Rekordnationalspieler Marek Hamsik ist anderthalb Jahrzehnte nicht mehr dabei, der 138-malige Auswahlakteur beendete seine Karriere vor ein paar Monaten. Im Kader steht aber weiter Peter Pekarik, 135 Mal spielte er für die Slowakei. Der deutsche Meister von 2009 mit dem VfL Wolfsburg kickt ansonsten in der vierten Liga - für die zweite Mannschaft von Hertha BSC.

Gesetzt in der slowakischen Mannschaft ist dafür Matus Bero vom Bundesliga-Absteiger VfL Bochum. Alle fünf bisherigen Gruppenspiele bestritt der Mittelfeldmann von Anfang bis Ende - auch beim 2:0-Sieg gegen Deutschland in der Slowakei. Bei der einzigen Niederlage in der WM-Qualifikation allerdings ebenso: Es war das 0:2 in Nordirland. 

Fünf Spiele - vier Siege ohne Gegentor 

Bero bildet zusammen mit Stanislav Lobotka, der seit Anfang 2020 für die SSC Neapel spielt, das Herzstück des slowakischen Mittelfeldes. Bisher zeichnete die Slowaken aber auch ihre Defensivarbeit aus: Nur zwei Gegentore - die beiden von der Nordiren-Niederlage - kassierte die Mannschaft von Francesco Calzona. 

Der 57 Jahre alte Italiener trainiert das Team seit Juli 2022. Es ist seine erste Station als Cheftrainer, zuvor hatte Calzona unter anderem als Co-Trainer für Napoli gearbeitet. Im ersten Halbjahr trainierte er dann die Neapolitaner neben seiner Tätigkeit als Nationalcoach der Slowakei. Nach dem Erreichen der EM-Endrunde könnte er seine Zeit dort nun mit der WM-Teilnahme noch mal toppen. 

Nun geht es für Nordirland gegen Deutschland in Leipzig um Platz eins.
Nun geht es für Nordirland gegen Deutschland in Leipzig um Platz eins. Bild: Ben Whitley/PA Wire/dpa
Nun geht es für Nordirland gegen Deutschland in Leipzig um Platz eins.
Nun geht es für Nordirland gegen Deutschland in Leipzig um Platz eins. Bild: Ben Whitley/PA Wire/dpa

Es könnte ein offenes Spiel werden gegen die deutsche Mannschaft, meinte Flügelspieler Lukas Haraslin von Sparta Prag: "Vielleicht haben sie gar nicht damit gerechnet, dass sie mit uns ums direkte Weiterkommen kämpfen werden." Und Abwehrchef Milan Skriniar von Fenerbahce Istanbul betonte: "Wir sind sicher in der Relegation, was großartig ist. Aber warum nicht versuchen, ein kleines Wunder zu vollbringen und die Deutschen bei ihnen zu überraschen?" (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
17:30 Uhr
3 min.
Wird eine alte Spinnerei im Erzgebirge zur Indoor-Farm?
Anhand eines Modells der Spinnerei, zu dem auch die geplanten Gewächshäuser auf den Dächern gehörten, stellten Alexander Ostrovskis (links) und Leo Dinkelacker ihr Konzept vor.
Wo sich früher alles um die Textilproduktion drehte, könnten künftig Pflanzen und Pilze angebaut werden. Mit dieser Idee wollen zwei Studenten einen riesigen Venusberger Industriekomplex retten.
Andreas Bauer
15.11.2025
2 min.
Slowaken-Vorfreude auf den Showdown gegen Deutschland
Nun geht es für Nordirland gegen Deutschland in Leipzig um Platz eins.
Ein Tor in der Nachspielzeit nach zwei aberkannten Treffern. Das gern zitierte Momentum dürften die Slowaken mit nach Deutschland bringen. Es geht ums direkte WM-Ticket.
17:30 Uhr
4 min.
„Ich mache hier etwas Sinnvolles“: Ärztin aus Mittelsachsen ist Seenotretterin auf dem Mittelmeer
Heike (l.) und Bernd Merkel hatten dieses Mal die Seenotretterin Nora zu „Kultur in der Kapelle“ nach Wiederau eingeladen.
Menschen in Seenot zu helfen, ist für Nora eine Selbstverständlichkeit. In Wiederau hat die aus der Region stammende Frau vom Einsatz für Geflüchtete berichtet. Vorurteile kann sie leicht entkräften.
Falk Bernhardt
22:58 Uhr
3 min.
Kroatien löst WM-Ticket, Niederlande kurz davor
Memphis Depay glich für die Niederlande gegen Polen aus.
Nach England und Frankreich hat sich auch Kroatien für die WM 2026 qualifiziert. Die Niederlande verpasst dies nach einem Remis in Polen, die Slowakei gewinnt vor dem Endspiel gegen die DFB-Elf.
13:15 Uhr
4 min.
„Lichterglanz“ im Erzgebirge: 120 Trucks sorgen für vorweihnachtliche Stimmung
 4 Bilder
Licht an: Die 120 geschmückten Trucks auf dem Kätplatz in Annaberg sind startklar für den Besucheransturm in den nächsten Stunden.
Auf 7000 Besucher schätzen Organisator Sven Meyer und die Polizei die Anzahl der Besucher am Samstag auf dem Kätplatz in Annaberg-Buchholz. Und die bekamen einiges zu sehen.
Antje Flath
14.11.2025
5 min.
„Das hat nichts mit Klimaschutz zu tun“: Bürgermeister im Erzgebirge erklärt, warum er ein Problem mit Windrädern hat
Der Jahnsdorfer Bürgermeister Albrecht Spindler lehnt den Windpark ab, verhindern kann er ihn nicht. Im Hintergrund wächst das Windrad der Nachbargemeinde Neukirchen.
Der Leukersdorfer Windpark kommt, wenn auch später als geplant. Bürgermeister Albrecht Spindler erklärt, warum er kein Problem mit erneuerbaren Energien hat – mit den Windrädern im Ort aber schon.
Ulrike Abraham
Mehr Artikel