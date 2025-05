Bereit für Norwegen? NHL-Star Stützle legt los

Weltklasse-Stürmer Tim Stützle kann bereits am Dienstag bei der Eishockey-WM sein Debüt feiern. Die Mannschaft schwärmt, Bundestrainer Harold Kreis grübelt noch.

Herning. Das 4:1 gegen Kasachstan hat Tim Stützle bereits in der Halle verfolgt, am Dienstag steht der NHL-Star gegen Norwegen vor seinem WM-Debüt. "Ich hatte den Eindruck, dass er froh ist, hier zu sein", sagte Bundestrainer Harold Kreis. Eine endgültige Entscheidung über den Einsatz des Weltklasse-Angreifers gegen die Nordeuropäer bei der Eishockey-WM im dänischen Herning wird es heute geben. "Wenn er sagt, ich bin dabei, ist er dabei", erklärte der deutsche Coach.

Samstag landete der Angreifer der Ottawa Senators in Dänemark. Nach einer Gymnastik-Einheit am Sonntag steht heute das erste Training an. "Er freut sich auf das Training mit der Mannschaft", betonte Kreis. In welcher Rolle Stützle in der Nationalmannschaft agieren wird, soll in einem Gespräch erörtert werden. "Es wird keine Probleme deswegen geben", sagte der Bundestrainer.

Mannschaft schwärmt über den NHL-Star

Die Vorfreude in der Mannschaft auf den Unterschiedsspieler ist groß. "Er hat eine brutale Qualität", schwärmte Stürmer Lukas Reichel von den Chicago Blackhawks. "Er ist brutal schnell, hat ein brutales Spielverständnis. Er wird uns sehr weiterhelfen." Auch Moritz Seider kann es kaum erwarten. "Er wird ein unheimlicher Gewinn für die Mannschaft. Wir werden zusammen eine sehr gute Zeit haben", sagte der NHL-Verteidiger und Auswahl-Kapitän aus Detroit.

Stützle kam in der vergangenen Saison in Nordamerika in 82 Partien auf 24 Tore und 55 Vorlagen. Zuletzt stand der 23-Jährige für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes vor drei Jahren bei der WM in Finnland auf dem Eis. Nach einer Verletzung im dritten Spiel war für Stützle das Turnier jedoch schnell beendet. (dpa)