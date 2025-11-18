Berger kehrt in DFB-Kader für Spanien-Spiele zurück

Die deutschen Fußballerinnen können in den Finalpartien der Nations League wieder auf Stammtorhüterin Ann-Katrin Berger setzen. Eine EM-Entdeckung fällt aus.

Frankfurt/Main. Mit Rückkehrerin Ann-Katrin Berger im Tor geht Bundestrainer Christian Wück in die Nations-League-Finalpartien gegen Spanien. Neben Berger kehren auch die Abwehrspielerinnen Rebecca Knaak und Sarai Linder in das 23-köpfige Aufgebot zurück, wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte. Fehlen wird dagegen EM-Entdeckung Carlotta Wamser aufgrund einer Schleimbeutelreizung im Knie, erklärte Wück den Ausfall der Leverkusenerin in einer Medienrunde.

Das Hinspiel gegen die Weltmeisterinnen findet am 28. November (20.30 Uhr/ZDF) in Kaiserslautern statt. Das Rückspiel steht am 2. Dezember (18.30 Uhr/ARD) im Madrider Estadio Metropolitano an.

"Es werden elf gute Individualisten gegen ein Team verlieren - und dieses Team wollen wir dann auf dem Platz sein", kündigte Wück auch mit Blick auf die 0:1-Niederlage nach Verlängerung im EM-Halbfinale gegen Spanien an.

Wück: Team wird von Bergers Erfahrung profitieren

Bergers Rückkehr spielt für den 52 Jahre alten Ex-Profi eine große Rolle: "Ich glaube, es ist unheimlich wichtig, dass sie wieder auf dem Platz steht, dass sie wieder zu 100 Prozent fit ist, dass sie wieder ihre Leistung im Verein gezeigt hat, und wir hoffen, dass sie das bei uns auch wieder auf dem Platz zeigen kann", sagte Wück über Berger. "Von ihrer Erfahrung her wird die Mannschaft profitieren."

Die 35 Jahre alte Berger vom US-Club Gotham FC hatte die Halbfinal-Partien gegen Frankreich (1:0/2:2) wegen einer Knieverletzung verpasst und ihren Stammplatz Wolfsburgs Stina Johannes überlassen. Weil auch Bayern-Torhüterin Ena Mahmutovic wieder dabei ist, sind Liverpools Rafaela Borggräfe und die Hoffenheimerin Laura Dick dieses Mal nicht nominiert.

Gräwe dabei - Dallmann fehlt

Während es auch Frankfurts Mittelfeldakteurin Lisanne Gräwe neu in den Kader schaffte, stehen unter anderem Bayern-Kreativspielerin Linda Dallmann sowie Innenverteidigerin Bibiane Schulze Solano von Athletic Bilbao nur auf Abruf bereit. Verzichten muss Wück wie zuletzt auf Bayern-Star Lena Oberdorf und Leipzigs Stürmerin Giovanna Hoffmann (beide Kreuzbandriss).

Für das letzte Heim-Länderspiel des Jahres im Fritz-Walter-Stadion sind nach DFB-Angaben bereits über 37.000 Tickets verkauft worden. (dpa)