Bericht: Bayer lehnt zweites Liverpool-Angebot für Wirtz ab

Der angestrebte Wechsel zum FC Liverpool zieht sich. Leverkusen soll mit dem Angebot der Reds bisher nicht zufrieden sein. Hilft die Verrechnung eines anderen Profis weiter?

Leverkusen.

Der Ablöse-Poker um Nationalspieler Florian Wirtz geht offenbar in die nächste Runde. Bayer Leverkusen soll einem "Kicker"-Bericht zufolge auch das zweite Angebot des englischen Fußball-Meisters FC Liverpool abgelehnt haben. Bei der zweiten Offerte soll es sich um eine Fixsumme in Höhe von 118 Millionen Euro plus 12 Millionen Euro an Bonuszahlungen gehandelt haben.