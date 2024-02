Bericht: Crystal Palace holt Ex-Frankfurt-Coach Glasner

Als Coach von Eintracht Frankfurt gewinnt er die Europa League. Berichten zufolge soll Oliver Glasner nun Roy Hodgson bei Crystal Palace ersetzen. Der 76-Jährige hat gesundheitliche Probleme.

London. Der abstiegsgefährdete englische Fußballclub Crystal Palace hat laut Sky-Informationen den ehemaligen Frankfurter Trainer Oliver Glasner (49) verpflichtet. Zuvor hatten unter anderem die Zeitung "Guardian" und das Online-Magazin "The Athletic" ein entsprechendes Interesse des Clubs vermeldet. Vom Tabellen-15. der Premier League gibt es noch keine offizielle Bestätigung.

Eine geplante Spieltags-Pressekonferenz mit dem Coach Roy Hodgson (76) sagte Crystal Palace am späten Vormittag kurzfristig ab. Der Trainer sei nach der Trainingseinheit am Morgen erkrankt, teilte der Verein kurz und knapp mit. Die gesundheitlichen Probleme waren offenbar schwerwiegender. Hodgson sei schon während des Trainings in ein Krankenhaus gebracht worden. Man könne jetzt bestätigen, dass der 76-Jährige stabil sei und derzeit weitere Tests im Hospital durchlaufe, teilte der Verein am Abend mit. Palace bestreitet sein nächstes Premier-League-Spiel am Montag gegen den FC Everton, der aktuell auf einem Abstiegsplatz steht.

Glasner seit Sommer 2023 vereinslos

Der Österreicher Glasner hatte mit Eintracht Frankfurt 2022 die Europa League gewonnen und ein Jahr später das DFB-Pokal-Finale erreicht. Im Sommer 2023 trennte sich der Bundesligist in gegenseitigem Einvernehmen vorzeitig von dem Coach. Seitdem ist Glasner vereinslos. Vor seiner Zeit bei der Eintracht war er zwei Jahre lang Trainer beim VfL Wolfsburg. Zuvor hatte er den SV Ried und den Linzer ASK trainiert.

Hodgson ist bereits zum zweiten Mal Trainer bei Crystal Palace. Er hatte das Team im März 2023 eigentlich nur kurzzeitig übernommen, um den Verein vor dem Abstieg zu bewahren. Nachdem das gelungen war, verlängerte der Club jedoch mit dem ehemaligen englischen Nationaltrainer. In den vergangenen vier Liga-Spielen kassierte Palace drei Niederlagen und 14 Gegentore. (dpa)