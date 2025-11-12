Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Bericht: DFL plant Änderung zur Anzeige der Nachspielzeit

Die Nachspielzeit soll demnächst auf der Anzeigetafel mitlaufen. (Archivfoto)
Die Nachspielzeit soll demnächst auf der Anzeigetafel mitlaufen. (Archivfoto) Bild: Harry Langer/dpa
Die Nachspielzeit soll demnächst auf der Anzeigetafel mitlaufen. (Archivfoto)
Die Nachspielzeit soll demnächst auf der Anzeigetafel mitlaufen. (Archivfoto) Bild: Harry Langer/dpa
1. Bundesliga
Bericht: DFL plant Änderung zur Anzeige der Nachspielzeit
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wie lange noch? Diese Frage werden Fans im Stadion in Zukunft wohl seltener stellen müssen. Die Deutsche Fußball-Liga will die Zuschauer in Zukunft besser über Nachspielzeiten informieren.

Frankfurt/Main.

Die Nachspielzeit soll demnächst auf den Videoleinwänden der Bundesliga-Stadien sichtbar bis zum Schlusspfiff mitlaufen. Die Deutsche Fußball-Liga plane eine Änderung der Spielordnung, die dies erlaubt. Das berichtet die Funke Mediengruppe. Die Transparenz von Schiedsrichterentscheidungen und der Service für Stadionbesucher soll verbessert werden.

Dem Bericht zufolge soll die Anzeige der Spielzeit bei 45.00 Minuten beziehungsweise 90.00 Minuten gestoppt werden. Die Nachspielzeit wird dann gesondert dargestellt. "Vorbehaltlich der Zustimmung der DFL-Mitgliederversammlung im Dezember tritt die Änderung zum 1. Januar 2026 in Kraft", zitiert die Funke Mediengruppe einen DFL-Sprecher. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
16.10.2025
2 min.
Mit Klopp und Khedira: DFL setzt Expertengruppe ein
Ex-Coach Jürgen Klopp ist nun auch in Diensten der DFL. (Archivfoto)
Eine neue Expertengruppe soll Kompetenzen bündeln, um den deutschen Fußball fit für die Zukunft zu machen. Mit dabei sind ein ehemaliger Startcoach und ein Weltmeister von 2014.
16:00 Uhr
2 min.
Limbach-Oberfrohnaer verursacht Unfall in Chemnitz: Geschädigte zeigt Mitgefühl
Ein Unfall auf einem Chemnitzer Parkplatz endete am Donnerstag vor Gericht.
Auf einem Parkplatz in Chemnitz hatte der Limbach-Oberfrohnaer eine 74-Jährige angefahren. Sie erlitt schwere Verletzungen. Groll zeigte sie vor Gericht aber nicht.
Julia Grunwald
12.11.2025
2 min.
Keine Gleise, aber: Grenzbrücke im Erzgebirge erhält Bahnsignal
Ein Eisenbahnsignal am Grenzübergang in Bärenstein erinnert an die Grenzverbindung zu Vejprty.
Erstaunte Blicke hat am Dienstag eine Aufbauaktion in Bärenstein geerntet. An der gemeinsamen Mitte zur tschechischen Nachbarstadt Vejprty hat ein Zeitzeugnis seinen Platz erhalten.
Christof Heyden
16:00 Uhr
2 min.
3. Handball-Liga: Klappt es für den SV 04 Oberlosa mit dem zweiten Auswärtssieg?
Symbolbild.
Nach dem Heimsieg gegen die Sportfreunde Söhre fahren die Schwarz-Gelben mit viel Selbstvertrauen zur HG Hamburg-Barmbek. Mit einem weiteren Erfolg könnten die Vogtländer ihr Punktekonto ausgleichen.
Rico Michel
11.11.2025
3 min.
Stadt im Erzgebirge erteilt weiterem Lebensmittelmarkt eine Absage
Auf diesem Gelände an der B 101 in Lauter könnte bald ein weiterer Einkaufsmarkt entstehen.
Im Dezember 2022 hat in Lauter an der Staatsstraße B 101 ein neu gebauter Rewe-Markt eröffnet. Nun gibt es ein ähnliches Ansinnen fast direkt gegenüber. Das Votum der Stadträte fiel eindeutig aus.
Anna Neef
12.11.2025
3 min.
Stadionverbot: DFB kündigt neue Kontrollinstanz an
Magdeburger Fans äußern sich zum Thema Stadionverbote.
Die Diskussion um die Sicherheit in Fußballstadien geht weiter. Der DFB gibt einen Zwischenstand bekannt.
Mehr Artikel