  • Bericht: Eintracht-Kapitän Trapp vor Rückkehr nach Paris

Kevin Trapp könnte sich dem FC Paris anschließen.
Kevin Trapp könnte sich dem FC Paris anschließen.
1. Bundesliga
Bericht: Eintracht-Kapitän Trapp vor Rückkehr nach Paris
Kehrt Kevin Trapp Frankfurt den Rücken? Gespräche mit einem Club aus der französischen Hauptstadt sollen weit fortgeschritten sein. Es ist aber nicht PSG.

Paris.

Kapitän Kevin Trapp (35) von Eintracht Frankfurt könnte einem Medienbericht zufolge noch vor dem Bundesliga-Saisonstart einen überraschenden Wechsel zum FC Paris vollziehen. Wie die französische Zeitung "Le Parisien" berichtet, befinden sich der neureiche Aufsteiger in die Ligue 1 und der neunmalige deutsche Nationalspieler schon seit Wochen in Gesprächen. Zuletzt sollen diese sehr positiv verlaufen sein.

Auch die "Bild"-Zeitung und der TV-Sender Sky berichten von konkretem Interesse der Franzosen am deutschen Torwart. Noch stehe allerdings nicht fest, ob sich Trapp tatsächlich für einen sofortigen Wechsel entscheidet. Demnach laufen auch Gespräche mit Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche. Ein Wechsel sei jedenfalls keineswegs ausgeschlossen.

Sollte sich Trapp für den Schritt entscheiden, würde das seine Rückkehr nach Paris bedeuten. Dort soll er bis heute eine Wohnung haben, zudem ist die Metropole der Lebensmittelpunkt seiner Lebensgefährtin. Von 2015 bis 2018 war der Torhüter für Paris Saint-Germain aktiv, ehe er nach einer Leihe fest zurück zur Eintracht kam. Sein Vertrag in Frankfurt läuft noch bis zum Sommer 2026. (dpa)

