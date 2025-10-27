Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Bericht: FC Bayern denkt über Kauf eines neuen Stadions nach

Der FC Bayern plant ein wichtiges Neubauprojekt. (Archivbild) Bild: Sven Hoppe/dpa
Wird der Sportpark Unterhaching die neue Heimat der Bayern-Fußballerinnen? (Archivbild) Bild: Angelika Warmuth/dpa
Der FC Bayern plant ein wichtiges Neubauprojekt. (Archivbild) Bild: Sven Hoppe/dpa
Wird der Sportpark Unterhaching die neue Heimat der Bayern-Fußballerinnen? (Archivbild) Bild: Angelika Warmuth/dpa
Bericht: FC Bayern denkt über Kauf eines neuen Stadions nach
Spielen die Fußballerinnen des FC Bayern München in der Zukunft in einem neuen Stadion? Laut einem Bericht erwägt der Club den Erwerb einer Spielstätte.

München.

Der FC Bayern München erwägt laut einem Medienbericht, ein neues Stadion zu kaufen. Laut der "Bild" steht der deutsche Fußball-Rekordmeister "kurz davor", eine neue Spielstätte für sein Frauen-Team zu erwerben. Im Gespräch ist demnach der Hachinger Sportpark, der laut dem Bericht rund 7,5 Millionen Euro kosten soll. Dem Vernehmen nach soll es Überlegungen geben, die aber noch nicht so weit wie berichtet sein sollen.

Ein neues Stadion ist für die Bayern-Frauen aber schon länger ein Thema. Aktuell spielt das Team am FC Bayern Campus, in den 2.500 Zuschauer passen. Punktuell laufen die Fußballerinnen auch in der 75.000 Zuschauer fassenden Allianz Arena auf, die jedoch für das Standardprogramm zu groß ist. Das nächste Spiel in der Arena findet in der Champions League gegen den FC Arsenal am 12. November statt.

Der Sportpark Unterhaching bietet Platz für rund 15.000 Fans. Aktuell spielt im Sportpark Unterhaching der dortige Regionalligist. Da es zwischen dem FC Bayern und der SpVgg Unterhaching im Nachwuchsbereich eine strategische Partnerschaft gibt, dürfte auch im Falle eines Kaufs des Sportparks durch Deutschlands Topclub von der Stadt Unterhaching eine Lösung gefunden werden. (dpa)

