Bericht: FC Bayern offen für angepasstes Angebot an Sané

Bleibt Leroy Sané bei Bayern München oder nicht? Laut einem Bericht soll der Rekordmeister nun bereit sein, das Grundgehalt des Nationalspielers aufzustocken - und dafür an anderer Stelle zu kürzen.

München. Der FC Bayern München ist einem Medienbericht zufolge zu einer Anpassung der angebotenen Vertragsverlängerung für Nationalspieler Leroy Sané bereit. Der deutsche Meister soll nach Informationen der "Sport Bild" offen sein dafür, das Grundgehalt zu erhöhen und die Bonus-Zahlungen entsprechend zu kürzen.

Der 29 Jahre alte Offensivspieler hatte Medien zufolge nach einem Beraterwechsel ein Angebot des deutschen Meisters zur Verlängerung seines auslaufenden Vertrags bis 2028 abgelehnt. Dem Bericht zufolge will der FC Bayern nun vor dem Abflug zur Club-WM in den USA am 10. Juni Klarheit haben, ob Sané verlängert und weiter in München spielen wird.

Kommt es zu keiner Einigung mit der Nummer zehn, wäre es die nächste Enttäuschung für den Fußball-Bundesligisten. Am Wochenende war bekanntgeworden, dass der vom Rekordmeister umworbene Nationalspieler Florian Wirtz nicht von Leverkusen nach München wechseln will. Den Offensivkünstler zieht es Berichten zufolge zum FC Liverpool. (dpa)