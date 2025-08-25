Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Bericht: FC Bayern will Jackson vom FC Chelsea ausleihen

Nicolas Jackson soll Thema beim FC Bayern sein.
Nicolas Jackson soll Thema beim FC Bayern sein. Bild: Petr David Josek/AP/dpa
Nicolas Jackson soll Thema beim FC Bayern sein.
Nicolas Jackson soll Thema beim FC Bayern sein. Bild: Petr David Josek/AP/dpa
1. Bundesliga
Bericht: FC Bayern will Jackson vom FC Chelsea ausleihen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Was passiert bis zum Ende des Transferfensters noch beim FC Bayern? Angeblich ist ein neuer Stürmer im Anflug, allerdings kursiert der Name nicht zum ersten Mal.

München.

Der FC Bayern München zeigt einem Medienbericht zufolge weiter Interesse an der Verpflichtung des senegalesischen Fußball-Nationalspielers Nicolas Jackson. Wie die "Bild" berichtet, stünden nun konkrete Verhandlungen zwischen dem deutschen Rekordmeister und dem FC Chelsea an. Die Bayern und Angreifer Jackson seien sich bereits einig, demnach werde eine Leihe des 24-Jährigen angestrebt. 

Jackson war bereits in den vergangenen Wochen als möglicher Neuzugang bei den Münchnern gehandelt worden, damals hatte Sky berichtet. Dem TV-Sender zufolge habe sich an dem Interesse nichts geändert. Vor rund drei Wochen hatte Sportvorstand Max Eberl aber noch dementiert, dass sich der Club mit der Personalie beschäftigt. Man habe sich damals "definitiv" nicht beim FC Chelsea nach Jackson erkundigt, sagte Eberl damals.

Ein Abgang Jacksons beim Londoner Club scheint sehr wahrscheinlich. Chelseas italienischer Cheftrainer Enzo Maresca hatte ihn zum Saisonstart in den ersten beiden Premier-League-Spielen nicht in den Kader berufen. Dem Angreifer wurde sogar öffentlich geraten, sich eine Alternative zu suchen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
13:30 Uhr
1 min.
Mit 3,62 Promille: Simson-Fahrer flüchtet in Oberwiera vor Polizeikontrolle
Die Polizei hat einen stark alkoholisierten Simson-Fahrer in Schönberg angehalten.
Die Beamten konnten den 17-Jährigen am Mittwochabend in Schönberg stoppen. Dem Jugendlichen droht Ärger - nicht nur aufgrund der Promille-Fahrt.
Holger Frenzel
13:30 Uhr
2 min.
Langenbernsdorfer Reiterhof nimmt den Breitensport in den Fokus
Nachdem Henry Stude am vergangenen Wochenende beim Turnier in Lengenfeld selbst aktiv war, hat er an diesem Wochenende auf dem eigenen Reiterhof den Hut auf für zwei Tage volles Programm.
Ein Turnier für Reiter ohne eigenes Pferd und ungewohnte Wettbewerbe bietet das Wochenende auf der Anlage der Familie Stude. Wann es dort was zu sehen gibt.
Reiner Thümmler
07.08.2025
2 min.
FC Bayern bestätigt Führungswechsel: Vorstand Diederich geht
Michael Diederich (rechts) verlässt den FC Bayern und wechselt in die Wirtschaft.
Der FC Bayern München muss sich im Vorstand neu aufstellen: Michael Diederich verlässt den Club und wechselt in die Wirtschaft. Vorerst teilen sich seine Vorstandskollegen die Aufgaben.
26.08.2025
3 min.
Das Erzgebirge trauert um eine Geländesport-Legende
Auf dem Zenit seines Erfolgs feierte Werner Stiegler 1965 den Gewinn der Silbervase.
Im Alter von 94 Jahren ist Werner Stiegler nach langer Krankheit verstorben. In der MZ-Sportabteilung wurde das Gelenauer Urgestein einst „Pap“ genannt – und feierte große Erfolge.
Thomas Fritzsch
03.08.2025
2 min.
Leihe perfekt: Palhinha von Bayern zu Tottenham
Joao Palhinha verlässt den FC Bayern auf Leihbasis.
2023 war João Palhinha der Wunschspieler der Bayern. Ein Jahr später gelingt der Transfer - doch dann funkt es nicht beim Portugiesen in München. Nun geht es für ihn auf die Insel.
27.08.2025
3 min.
Hersteller von Simson-Ersatzteilen feiert Richtfest für Neubau im Vogtland: „Wir produzieren Dinge, die eigentlich keiner braucht“
Richtfest: Die beiden Geschäftsführer Jens Opitz (links) und Martin Richter stoßen mit einem Glas Sekt an.
Der Rohbau des Firmengebäudes von ZT Tuning in Weischlitz ist fertig. Die dazugehörige Feier am Mittwoch war die Verantwortlichen auch ein Tag der Erinnerungen – an gute sowie schlechte.
Swen Uhlig
Mehr Artikel