Bericht: Gladbach mit Interesse an Glasner

Der scheidende Frankfurt-Trainer Oliver Glasner ist einem Medienbericht zufolge einer der Kandidaten bei Borussia Mönchengladbach nach dem erwarteten Abschied von Trainer Daniel Farke.

Wie das Portal "Gladbachlive" des "Express" berichtete, haben sich die Gladbacher über die Konditionen einer Verpflichtung des Österreichers informiert. Glasner hatte mit der Eintracht im Vorjahr die Europa League gewonnen und steht mit den Hessen im Pokalfinale gegen RB Leipzig am 3. Juni in Berlin. Dennoch muss er am Saisonende gehen. Gleiches gilt allen Anzeichen nach für Farke in Gladbach, auch wenn der Verein dies bisher nicht bestätigt hat.

Vor zwei Jahren holten die Gladbacher nach dem Abschied von Marco Rose nach Dortmund Adi Hütter für eine Ablöse von 7,5 Millionen Euro aus Frankfurt. Der Österreicher musste aber nach einer Saison wieder gehen, nachdem er wie nun Farke Zehnter geworden war. (dpa)