Bericht: Hertha-Talent Maza fällt drei Monate aus

Berlin. Hertha BSC kann einem Bericht des "Kicker" zufolge mehrere Wochen nicht mit Angriffs-Talent Ibrahim Maza planen.

Der 17-Jährige soll sich laut Informationen des Magazins eine Meniskusverletzung zugezogen haben und voraussichtlich drei Monate pausieren müssen. Maza hatte die Verletzung in Testspiel am vergangenen Samstag in Leogang während des Trainingslagers des Fußball-Bundesliga-Absteigers gegen RWD Molenbeek erlitten.

Es war in der Schlussphase der Partie gegen den belgischen Erstligisten bei einem Zweikampf passiert. (dpa)