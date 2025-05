Bericht: Manchester City macht Bayer Angebot für Wirtz

Im Transfer-Poker um Florian Wirtz scheint alles auf einen Wechsel nach München hinauszulaufen. Doch ein anderer Spitzenclub und sein Star-Trainer machen Ernst.

Leverkusen/Manchester. Der englische Spitzenclub Manchester City um Trainer Pep Guardiola soll in den Poker um Fußball-Nationalspieler Florian Wirtz eingestiegen sein. City habe Wirtz' Club Bayer Leverkusen ein konkretes Angebot für einen Transfer des 22 Jahre alten Offensivspielers gemacht, berichtet die "Sport Bild". Über die Höhe des Angebots gab es keine Angaben.

Guardiola hat dem Bericht zufolge bereits mehrmals mit Wirtz gesprochen. Er wolle den Nationalspieler als Nachfolger von Kevin de Bruyne zu seinem Chef der Offensive machen.

Höhe der Ablöse im Fokus

Wirtz soll sich allerdings anderen Berichten zufolge schon mit dem FC Bayern München einig sein. Die "Bild" hatte gemeldet, dass die Münchner in diesem Sommer 100 Millionen Euro an Ablösesumme bieten wollen. Sollte das nicht reichen, würde Wirtz, dessen Vertrag in Leverkusen noch bis 2027 läuft, bis 2026 warten.

Der Bayer-Konzern soll Leverkusens Geschäftsführer Fernando Carro grundsätzlich grünes Licht für einen Wirtz-Transfer gegeben haben. Voraussetzung ist aber offenbar, dass ein Verein 150 Millionen Euro für den 22-Jährigen bezahlt. (dpa)