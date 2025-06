Bericht: Oliver Kahn sagt Hertha für Chefposten ab

Statt Rangnick "Titan" Kahn? Die Hertha sucht weiter einen Geschäftsführer. Doch auch der frühere Bayern-Boss wird wohl nicht nach Berlin kommen. Der nächste prominente Name ploppt schon auf.

Berlin.

Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat einem Medienbericht zufolge bei der Geschäftsführer-Suche mit dem nächsten großen Namen verhandelt, am Ende aber wieder einen Korb bekommen. Ex-Nationalspieler Oliver Kahn sei am Mittwoch zu Gesprächen mit der Vereinsführung in der Hauptstadt gewesen, berichtet die "Sport Bild".