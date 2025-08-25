Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Bericht: Pérez vor Formel-1-Rückkehr bei Cadillac

Sergio Pérez steht kurz vor der Rückkehr in die Formel 1. (Archivbild)
Sergio Pérez steht kurz vor der Rückkehr in die Formel 1. (Archivbild) Bild: Altaf Qadri/AP
Sergio Pérez steht kurz vor der Rückkehr in die Formel 1. (Archivbild)
Sergio Pérez steht kurz vor der Rückkehr in die Formel 1. (Archivbild) Bild: Altaf Qadri/AP
Formel 1
Bericht: Pérez vor Formel-1-Rückkehr bei Cadillac
Nach einem Dauertief verliert Sergio Pérez Ende 2024 seinen Platz bei Red Bull an der Seite von Max Verstappen. Nun soll der Routinier zurückkehren. Sein neuer Arbeitgeber ist ein Neuling.

Zandvoort.

Der Mexikaner Sergio Pérez steht nach seinem Rauswurf bei Red Bull unmittelbar vor der Rückkehr in die Formel 1. Der 35-Jährige soll noch in dieser Woche als erster Fahrer des neuen US-Teams Cadillac vorgestellt werden und einen Vertrag über zwei Jahre mit Option auf eine dritte Saison erhalten. Das berichtet das Fachportal Autosport.com vor dem Großen Preis der Niederlande am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) in Zandvoort

Als möglicher zweiter Fahrer neben dem sechsmaligen Grand-Prix-Sieger Pérez wird der frühere Mercedes-Fahrer Valtteri Bottas (35) gehandelt. Auch Mick Schumacher (26) galt zuletzt als einer der Anwärter auf ein Cadillac-Cockpit, seine Hoffnungen auf die Rückkehr in die Formel 1 werden sich aber wohl erneut nicht erfüllen.

Cadillac steigt als krasser Außenseiter ein

Pérez hatte sich in diesem Jahr eine Motorsport-Auszeit genommen. Neben seiner Erfahrung aus 281 Rennen bringt der Routinier bei Cadillac außerdem mehrere Millionen US-Dollar von privaten Sponsoren mit. Der Vize-Weltmeister von 2023 hatte Red Bull Ende der vergangenen Saison nach einem Dauertief trotz gültigen Vertrags bis Ende 2026 verlassen müssen.

Cadillac steigt 2026 als elfter Rennstall neu in die Formel 1 ein und gilt als absoluter Außenseiter. Nach längerem Ringen mit den anderen Teams und den Verantwortlichen der Rennserie hatte der US-Autobauer auch auf Druck des Weltverbandes Fia die Erlaubnis zur Teilnahme an der Königsklasse des Motorsports erhalten. (dpa)

