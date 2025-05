Bericht: Reals Bellingham vor OP und längerer Pause

Er hat schon länger Probleme mit der Schulter. Einem Bericht zufolge wird sich Real Madrids Jude Bellingham nach der Club-WM einem Eingriff unterziehen. Eine mehrwöchige Pause droht.

Madrid.

Dem US-Sportportal The Athletic zufolge droht Real Madrids englischem Offensivstar Jude Bellingham eine längere Zwangspause. Der ehemalige Bundesliga-Profi solle sich nach der Club-WM, die vom 15. Juni bis 13. Juli in den USA stattfindet, einer Operation an der Schulter unterziehen, hieß es.