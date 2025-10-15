Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Bericht: ter Stegen will weiter bei Barça bleiben

Marc-André ter Stegen möchte bei der WM im deutschen Tor stehen. Dafür braucht er aber Spielpraxis, die beim FC Barcelona nicht garantiert ist. (Archivbild)
Fußball
Bericht: ter Stegen will weiter bei Barça bleiben
Marc-André ter Stegen soll bekräftigt haben, dass er beim FC Barcelona bleiben will. Fraglich ist, ob er dort mit Blick auf die WM ausreichend Spielpraxis bekommt.

Barcelona.

Der deutsche Nationaltorwart Marc-André ter Stegen hat einem Bericht der spanischen Zeitung "AS"zufolge bekräftigt, dass er beim FC Barcelona bleiben möchte. Der Vertrag des 33-Jährigen bei den Katalanen läuft ohnehin noch bis 2028. Allerdings könnte ein Bleiben ter Stegens sein Ziel gefährden, für Deutschland bei der WM 2026 im Tor zu stehen. Denn Bundestrainer Julian Nagelsmann hat klargestellt, dass ter Stegen dafür ausreichend Spielpraxis haben muss. 

Der Status von ter Stegen, der sich nach seiner zweiten Rücken-Operation im Aufbautraining befindet, ist bei Barça noch fraglich. Bei der Blaugrana hat er es gleich mit zwei starken Konkurrenten zu tun: Der derzeit ebenfalls verletzte Joan García und Wojciech Szczesny. Vor allem der im Sommer verpflichtete García steht bei dem deutschen Barça-Trainer Hansi Flick hoch im Kurs.

Baumann überzeugt im Nationalteam mit guten Leistungen

Im Nationalteam ist in Abwesenheit ter Stegens derzeit Oliver Baumann die Nummer eins. Der Hoffenheimer überzeugt durch gute Leistungen. Nach dem Sieg gegen Nordirland betonte Nagelsmann, die Mannschaft habe derzeit kein Torwartproblem. 

In den spanischen Medien wird seit Monaten spekuliert, dass sich ter Stegen im Winter einen neuen Verein suchen könnte. Der Ex-Gladbacher steht seit 2014 in Barcelona unter Vertrag. (dpa)

Mehr Artikel