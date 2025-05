Bericht: UEFA plant Änderung an Champions-League-Modus

Die Premierensaison im neuen Königsklassen-Format endet mit dem heutigen Finale. Die UEFA ist mit der ersten Austragung zufrieden. Ein Detail für die kommende Saison soll aber geändert werden.

München. Ein Jahr nach der Modus-Revolution könnte im neuen Champions-League-Format ein Detail angepasst werden. Einem Bericht der "Sport Bild" zufolge hat die Europäische Fußball-Union UEFA auf den Weg gebracht, dass die besten Acht der Gruppenphase künftig in allen K.o.-Runden gegen schlechter gesetzte Teams im Rückspiel Heimrecht haben. Bisher galt dies nur im Achtelfinale.

Die Modus-Änderung ist noch nicht beschlossen. Das UEFA-Exekutivkomitee muss dem Plan der Kommission für Clubwettbewerbe noch zustimmen, dies gilt als Formsache. Weitere mögliche Änderungen, wie zum Beispiel direkt ein Elfmeterschießen statt Verlängerung, wurden demnach nicht beschlossen.

Acht Gegner statt drei

Seit Sommer 2024 wird in der Königsklasse nicht mehr wie zuvor in acht Vorrundengruppen gespielt. Stattdessen werden die 36 Mannschaften (früher 32) in einer Tabelle aufgeführt. Jedes Team hat vier Heim- und vier Auswärtsspiele gegen acht unterschiedliche Gegner. Zuvor gab es in einer Vierergruppe nur drei verschiedene Rivalen.

Die ersten acht Teams der Tabelle kommen direkt in die Runde der letzten 16. Die Plätze neun bis 24 ermitteln in einer Playoff-Runde die weiteren Achtelfinalisten.

Am heutigen Abend treffen im Finale Paris Saint-Germain und Inter Mailand aufeinander. (dpa)