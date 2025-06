Bericht: Wirtz zum Medizincheck nach Liverpool gereist

Jetzt kann es schnell gehen: Florian Wirtz ist laut Medienangaben nach England geflogen, um dort die letzte Hürde für den Rekordtransfer zu nehmen.

Liverpool.

Der deutsche Fußball-Nationalspieler Florian Wirtz ist allem Anschein nach in seine neue sportliche Heimat England geflogen. Laut der "Bild"-Zeitung hob der Privat-Flieger am Kölner Flughafen um 16.33 Uhr ab, um den 22-Jährigen nach Manchester zu bringen. Von dort aus soll er nach Liverpool gefahren werden, wo am Freitag der obligatorische Medizincheck für den Rekordtransfer zum FC Liverpool stattfinden soll. Die "Bild" veröffentlichte auch Fotos von der Ankunft am Flughafen in Köln.