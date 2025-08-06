Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Bericht zu Bayern-Absprache: Diaz könnte letzter Zugang sein

Sportvorstand Eberl bei der Diaz-Vorstellung.
Sportvorstand Eberl bei der Diaz-Vorstellung. Bild: Harry Langer/dpa
1. Bundesliga
Bericht zu Bayern-Absprache: Diaz könnte letzter Zugang sein
Wie sieht der Bayern-Kader nach Transferschluss aus? Es soll intern eine Absprache geben, wonach die Münchner Bosse keine große Notwendigkeit für weitere Einkäufe sehen - eine Ausnahme gibt es.

München.

Der deutsche Fußball-Meister FC Bayern München könnte seine Transferaktivitäten einem Bericht der "Sport Bild" zufolge für diesen Sommer bereits abgeschlossen haben. Sollte bei Stürmer Nick Woltemade vom VfB Stuttgart keine Einigung erzielt werden, sehen die Münchner Bosse demnach keinen "zwingenden Bedarf" für weitere Einkäufe in diesem Sommer.

Laut "Sport Bild" hat es in der vergangenen Woche eine Transfersitzung mit Vorstandschef Jan-Christian Dreesen und Präsident Herbert Hainer sowie den beiden Sport-Verantwortlichen Max Eberl und Christoph Freund gegeben. Die Münchner haben in der vergangenen Woche den Transfer von Offensivspieler Luis Diaz vom FC Liverpool für rund 70 Millionen Euro finalisiert.

VfB pocht auf Woltemade-Verbleib

Wunschspieler Woltemade (23) soll demnach eine Ausnahme darstellen. Woltemade hat beim VfB noch bis 2028 Vertrag. Während der Stürmer als wechselwillig gilt, hatte sich der schwäbische Bundesligist gelassen gezeigt. "Nick wird mit einer sehr, sehr großen Wahrscheinlichkeit auch in dieser Saison zum Kader gehören", sagte Sportvorstand Fabian Wohlgemuth.

Die Münchner haben in diesem Sommer in der Offensive Leroy Sané und Thomas Müller abgegeben. Zudem ist Jamal Musiala nach einem Wadenbeinbruch bei der Club-WM monatelang raus. Der in der Vorsaison verliehene Mathys Tel kehrt nicht zurück.

Neben Diaz haben die Münchner in diesem Sommer die Nationalspieler Jonathan Tah (von Bayer Leverkusen) und Tom Bischof (von der TSG Hoffenheim) verpflichtet.

Bayerns namhafteste Zugänge: Tah und Diaz.
Bayerns namhafteste Zugänge: Tah und Diaz. Bild: Harry Langer/dpa
(dpa)

