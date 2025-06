Berichte: Anteile von Hertha-Investor werden versteigert

Hertha-Investor 777 Partners muss in den USA Schulden begleichen. Dafür werden offenbar Anteile des Unternehmens versteigert. Unklar ist, wie die Berliner derzeit handeln.

Berlin/New York.

Vom verschuldeten Unternehmen 777 Partners, Investor bei Fußball-Zweitligist Hertha BSC, werden Anteile zum Schuldenausgleich versteigert. Darüber berichten das Fachportal josimarfootball.com und die "Sportschau" der ARD. Demnach soll die Versteigerung heute in New York stattfinden. Unklar ist, ob die Zwangsversteigerung auch die belgische Gesellschaft 777 SDL B. V. betrifft, über die der Investor mit 78,8 Prozent Hauptaktionär der Hertha BSC GmbH & Co. KGaA ist. Anfragen beim Berliner Club blieben zunächst unbeantwortet.