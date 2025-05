Berichte: Fahrerwechsel bei Alpine in Imola

Jack Doohan sticht Mick Schumacher im Kampf um ein Alpine-Cockpit aus. Nach sechs Rennen soll die Geduld der Franzosen aber am Ende sein. Flavio Briatores Wunschnachfolger übernimmt demnach.

Imola.

Nach nur sechs Formel-1-Rennen in dieser Saison soll die Zeit von Jack Doohan bei Alpine schon wieder abgelaufen sein. Stattdessen soll der französische Rennstall planen, vom kommenden Grand Prix in Imola den Argentinier Franco Colapinto in das zweite Cockpit neben Pierre Gasly zu setzen.