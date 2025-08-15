Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Berichte: FC Bayern bemüht sich um Chelsea-Stürmer Nkunku

Kommt Christopher Nkunku von Chelsea zu den Bayern?
Kommt Christopher Nkunku von Chelsea zu den Bayern? Bild: Tom Weller/dpa
Kommt Christopher Nkunku von Chelsea zu den Bayern?
Kommt Christopher Nkunku von Chelsea zu den Bayern? Bild: Tom Weller/dpa
1. Bundesliga
Berichte: FC Bayern bemüht sich um Chelsea-Stürmer Nkunku
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der FC Bayern will sich offensiv noch verstärken. In der Causa Woltemade ist kein Deal in Sicht. Deshalb hat München nun offenbar jemand anderes in den Fokus genommen. Winkt ein Bundesliga-Comeback?

München.

Der FC Bayern bemüht sich Medienberichten zufolge um eine Verpflichtung von Chelsea-Profi Christopher Nkunku. Der frühere Leipziger könnte beim deutschen Fußball-Rekordmeister nach Abgängen in der Offensive und einem Scheitern im Werben um Nick Woltemade eine Alternative sein.

Die "Bild"-Zeitung meldete, dass Münchens Sportvorstand Max Eberl mit dem Management des 27-Jährigen in Kontakt stehe. Laut dem Sender Sky haben auch die beiden Vereine bereits Gespräche über einen möglichen Transfer des Franzosen aufgenommen. Offizielle Reaktionen gab es zunächst nicht.

Nkunku statt Woltemade?

Kurz zuvor hatte Bayern-Sportdirektor Christoph Freund in der Pressekonferenz vor dem Supercup gegen Stuttgart gesagt, dass man auf dem Transfermarkt die Augen offen halte und in der Offensive nicht mehr so viele Spieler habe. Leroy Sané (Galatasaray Istanbul), Thomas Müller (Vancouver Whitecaps), Mathys Tel (Tottenham Hotspur) und Kingsley Coman, dessen Transfer zu Al-Nassr nach Saudi-Arabien bevorsteht, haben Bayern verlassen. Bislang wurde nur Luis Díaz aus Liverpool als Ersatz verpflichtet. Zudem wird den Münchnern DFB-Star Jamal Musiala verletzt noch länger fehlen.

Eigentlich war Stuttgarts Woltemade der Wunschkandidat der Bayern. Doch der VfB lehnt die Offerten - zum Ärger des Spielers und dessen Beraters - bislang ab. Möglicherweise springt nun Nkunku ein - auch nachdem sich Ideen für eine Rückholaktion des Angreifers nach Leipzig zuletzt zerschlagen hatten.

Offensive Variabilität die Stärke des Franzosen

Laut "Bild" stehe der Nationalspieler ganz oben auf der Wunschliste der Bayern. Nkunku war von 2019 bis 2023 für RB Leipzig im Einsatz, ehe er für kolportierte 60 Millionen Euro zu Chelsea ging. Mit den Londonern gewann er im Frühjahr die Conference League und jüngst im Juli die Club-WM.

Sky meldet, dass Chelsea den einstigen Bundesliga-Torschützenkönig gern verkaufen möchte, die Bayern aber eher ein Leihgeschäft bevorzugten. Nkunku gilt als offensiv variabel und könnte sowohl auf der Zehnerposition hinter Torgarant Harry Kane als auch auf den Flügeln oder sogar als Sturmspitze auflaufen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
16:34 Uhr
2 min.
Nach Rechtsstreit: Bund muss Afghanin Visum erteilen
Eine Beschwerde des Bundes vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin Brandenburg wurde zurückgezogen. (Symbolbild)
In Pakistan warten Hunderte Afghanen mit einer Aufnahmezusage für Deutschland. Im Fall einer Frau und ihrer Familie gilt jetzt die richterliche Anordnung, die Einreisepapiere auszustellen.
12:38 Uhr
5 min.
Das Nick-Woltemade-Spiel - "Nichts anfachen"
Nick Woltemade würde dem VfB Stuttgart am liebsten schon jetzt den Rücken kehren.
Meister gegen Pokalsieger: Der erste (kleine) Titelkampf der Saison liefert meistens Fingerzeige vor dem Start der Bundesliga. Personalien überstrahlen den Süd-Schlager Stuttgart gegen Bayern.
Klaus Bergmann, Christoph Lother und Manuel Schwarz, dpa
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
06.08.2025
2 min.
Bericht zu Bayern-Absprache: Diaz könnte letzter Zugang sein
Sportvorstand Eberl bei der Diaz-Vorstellung.
Wie sieht der Bayern-Kader nach Transferschluss aus? Es soll intern eine Absprache geben, wonach die Münchner Bosse keine große Notwendigkeit für weitere Einkäufe sehen - eine Ausnahme gibt es.
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
16:30 Uhr
3 min.
Empörung in Polen über Banner von Haifa-Fans
Auch der polnische Präsident hat sich zum Banner von Fans von Maccabi Haifa geäußert.
Ein Transparent in einem ungarischen Fußballstadion sorgt für heftige Kritik. Israelische Fans entrollen ein mehr als fragwürdiges Plakat - was für viel Verstimmung in Polen sorgt.
Mehr Artikel