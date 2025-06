Berichte: Festnahme wegen Todesdrohung gegen Spanier Morata

Ein Fehlschuss im Nations-League-Endspiel gegen Portugal hat für Álvaro Morata persönliche Folgen. Er erhält schlimmste Nachrichten. Die Polizei scheint den Übeltäter ermittelt zu haben.

Madrid/Málaga.

Die spanische Polizei hat Medienberichten zufolge einen 19-Jährigen in Málaga wegen des Verdachts festgenommen, den Fußballer Álvaro Morata und dessen Familie mit dem Tode bedroht zu haben. Die Drohungen seien über den persönlichen Account des Festgenommenen auf einer Social-Media-Plattform übermittelt worden, nachdem der Kapitän der Nationalelf im verlorenen Finale der Nations League in München gegen Portugal den entscheidenden Elfmeter verschossen hatte, berichteten die Sportzeitung "AS" und die Zeitung "La Vanguardia" unter Berufung auf eine Erklärung der Polizei.