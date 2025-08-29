Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Berichte: Leverkusen lässt Hincapie zum FC Arsenal ziehen

Piero Hincapie trägt wohl bald nicht mehr das Trikot von Bayer Leverkusen
Piero Hincapie trägt wohl bald nicht mehr das Trikot von Bayer Leverkusen Bild: Harry Langer/dpa
Piero Hincapie trägt wohl bald nicht mehr das Trikot von Bayer Leverkusen
Piero Hincapie trägt wohl bald nicht mehr das Trikot von Bayer Leverkusen Bild: Harry Langer/dpa
1. Bundesliga
Berichte: Leverkusen lässt Hincapie zum FC Arsenal ziehen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der nächste Abgang bei Bayer Leverkusen steht offenbar fest: Abwehrspieler Piero Hincapie wechselt Medienberichten zufolge zu einem englischen Topclub.

Leverkusen.

Bayer Leverkusen gibt einen weiteren Leistungsträger ab. Nach übereinstimmenden Medienberichten hat sich der Fußball-Bundesligist mit dem FC Arsenal aus der englischen Premier League über einen Wechsel von Abwehrspieler Piero Hincapie geeinigt. Auch der 23-Jährige ist sich demnach mit Arsenal über die Vertragsdetails einig. 

Nach Angaben des Portals The Athletic, von Sky und vom Transfer-Experten Fabrizio Romano handelt es sich zunächst um eine Leihe für eine Saison mit einer anschließenden Kaufverpflichtung in Höhe von 52 Millionen Euro. Laut Sky trete diese definitiv in Kraft. Der Deal beinhaltet zudem eine Weiterverkaufs-Beteiligung in Höhe von zehn Prozent für Bayer.

Zuvor hatte Bayer in diesem Sommer mit Florian Wirtz, Jeremie Frimpong (beide FC Liverpool), Granit Xhaka (AFC Sunderland), Jonathan Tah (FC Bayern) und Lukas Hradecky (AS Monaco) bereits andere Schlüsselspieler der Meister-Mannschaft von 2024 verloren. Auch Erfolgstrainer Xabi Alonso verließ den Club vor dieser Saison in Richtung Real Madrid. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
14:30 Uhr
1 min.
Vier Verletzte nach Verkehrsunfall in Callenberg
Der Unfall ereignete sich auf der Altenburger Straße/Einmündung Nordstraße.
Nachdem eine Mopedfahrerin und ein Motorradfahrer kollidiert sind, rutschte das Motorrad gegen zwei Radfahrer.
Michael Brandenburg
14:39 Uhr
3 min.
Jude Law: Keine Angst vor Putin
Jude Law bei seiner Ankunft in Venedig.
In Venedig feiert "The Wizard of the Kremlin" Premiere - Jude Law verkörpert darin den russischen Präsidenten. Bei den Filmfestspielen gibt der Brite Einblick, was er dabei gelernt hat.
08.08.2025
2 min.
Nächster Abgang: Bayer-Keeper Hradecky wechselt nach Monaco
Verlässt Bayer Leverkusen nach erfolgreichen Jahren: Torhüter Lukas Hradecky.
Der nächste Abgang bei Bayer Leverkusen ist fix: Nach erfolgreichen Jahren verlässt auch Keeper Lukas Hradecky die Werkself. Durch einen Neuzugang hätte dem Finnen wohl die Bank gedroht.
09.08.2025
2 min.
Medien: Leverkusen vor Transfer von Alkmaar-Spieler Poku
Ernest Poku (l) soll kurz vor einem Wechsel zu Bayer Leverkusen stehen.
Nach zahlreichen prominenten Abgängen ist Bayer Leverkusen weiter auf der Suche nach Verstärkung für die neue Saison. Der Vizemeister scheint nun erneut in den Niederlanden fündig geworden zu sein.
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
30.08.2025
6 min.
„Erzgebirgskrimi. Über die Grenze“: Wie der lebendig begrabene Kommissar in der Kiste gefilmt wurde
Die Kiste, in der Schauspieler Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler gefangen war, war für den Dreh mit verschiebbaren Wänden ausgestattet.
Es ist dunkel, eng und hoffnungslos: Im neuen „Erzgebirgskrimi“, der Samstagabend im ZDF gezeigt wurde, wird Kommissar Robert Winkler lebendig in einer Kiste begraben. Wie er darin gefilmt wurde, wie lange das dauerte, ob er klaustrophobische Zustände kennt und was er darüber hinaus vom Weggang seiner Kollegin Lara Mandoki hält, erzählt Schauspieler Kai Scheve im Interview.
Katharina Leuoth
Mehr Artikel