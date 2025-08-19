Berichte: Leverkusen vor Leihe des Argentiniers Echeverri

Ein weiterer Kandidat für die Wirtz-Nachfolge: Bayer Leverkusen steht vor der Leihe von Claudio Echeverri von Manchester City. Auch Borussia Dortmund soll an dem 19-Jährigen interessiert gewesen sein.

Leverkusen. Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen steht Medienberichten zufolge vor der Leihe des 19 Jahre alten Argentiniers Claudio Echeverri von Manchester City. Der offensive Mittelfeldspieler komme vorbehaltlich des Medizinchecks für eine Saison und ohne Kaufoption nach Leverkusen. City soll den Spieler derzeit nicht verkaufen wollen. Nach Sky-Informationen hatte auch Borussia Dortmund Interesse an dem Junioren-Nationalspieler.

Echeverri wäre in Leverkusen ein Kandidat für die halbrechte Offensivposition im 3-4-3-System des neuen Trainers Erik ten Hag. Nach dem Wechsel von Nationalspieler Florian Wirtz zum FC Liverpool haben in der Saisonvorbereitung auf dieser Position der Neuzugang von Hertha BSC, Ibrahim Maza, und Amine Adli gespielt.

Adli steht aber vor einem Wechsel zum englischen Erstligisten AFC Bournemouth. Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano ist der Wechsel für 29 Millionen Euro vorbehaltlich des Medizinchecks bereits perfekt.

Auch Bayers zuletzt verletzter Neuzugang Malik Tillman von PSV Eindhoven kann auf dieser Position spielen, ebenso wie Nathan Tella.

ManCity hat für Echeverri gut 18 Millionen Euro bezahlt

Manchester City hatte Echeverri im Januar 2024 für gut 18 Millionen Euro von River Plate aus Buenos Aires verpflichtet und direkt wieder an den Verein ausgeliehen. Erst Anfang 2025 wurde er nach Manchester geholt, erhielt bei City aber nur je einen Kurzeinsatz in der Premier League, im FA-Cup und bei der Club-WM.

Leverkusen hat in der ersten Runde des DFB-Pokals mit 4:0 beim Südwest-Regionalligisten SG Sonnenhof Großaspach gewonnen. Zum ersten Bundesligaspiel empfängt der Club am Samstag die TSG 1899 Hoffenheim. (dpa)