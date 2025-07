Berichte: Liverpool lehnt Bayern-Angebot für Díaz ab

Der FC Bayern soll auch mit einem angeblich aufgebesserten Angebot für Luis Díaz vom FC Liverpool keinen Erfolg gehabt haben. Über eine andere Offensiv-Variante wird auch schon spekuliert.

Liverpool/München.

Der FC Bayern ist im Poker um Luis Díaz vom FC Liverpool offenbar nicht weitergekommen. Laut Medien wurde ein nachgebessertes Ablöseangebot der Münchner in Höhe von 67,5 Millionen Euro vom englischen Fußball-Meister abgelehnt. Zuvor hatte Liverpool bereits bei einer angeblichen Bayern-Offerte von 52 Millionen Euro kein Interesse an einem Wechsel signalisiert. In München könnte der 28-jährige Díaz im Falle einer Einigung einen langfristigen Vertrag bekommen.