Berichte: Miami bietet Messi Rentenvertrag

Er soll noch lange für Inter Miami spielen, so stellen es sich die Clubbosse vor. Deswegen bieten sie Lionel Messi einen Dreijahresvertrag - mindestens. Er kann auch länger, wenn er will, heißt es.

Miami.

Inter Miami bietet Lionel Messi Berichten zufolge einen neuen Vertrag an über drei Jahre - und mehr, wenn der argentinische Fußball-Superstar will. Zumindest berichtet das die spanische Sportzeitung "Marca". Demnach soll Messi praktisch selbst entscheiden können, wie lange er noch für den Club von Mitbesitzer David Beckham in der Major League Soccer in den USA spielt.