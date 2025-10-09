Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Berichte: Rouven Schröder möglicher Virkus-Nachfolger

Rouven Schröder könnte in Gladbach Nachfolger von Roland Virkus werden. (Archivbild)
Rouven Schröder könnte in Gladbach Nachfolger von Roland Virkus werden. (Archivbild) Bild: Jan Woitas/dpa
1. Bundesliga
Berichte: Rouven Schröder möglicher Virkus-Nachfolger
Borussia Mönchengladbachs Suche nach einem neuen Sportchef läuft nach dem Aus von Roland Virkus auf Hochtouren. Nun könnte ein Nachfolger gefunden sein.

Mönchengladbach.

Rouven Schröder könnte laut übereinstimmenden Medienberichten der Nachfolger des zurückgetretenen Sportchefs Roland Virkus bei Borussia Mönchengladbach werden. Wie unter anderem die "Bild", die "Salzburger Nachrichten" und Sky berichten, gilt der derzeitige Geschäftsführer Sport von RB Salzburg als aussichtsreicher Kandidat beim Bundesligisten.

Der 49 Jahre alte Schröder hat in Salzburg noch einen Vertrag bis 2028. Für einen Wechsel nach Gladbach würde daher eine Ablöse fällig werden. Schröder soll der Job sehr reizen, er soll angeblich bereit sein, kurzfristig zur Borussia zu wechseln, hieß es. Die Gespräche und Verhandlungen liefen demnach. Neben Schröder sollen aber auch noch andere Kandidaten kontaktiert worden sein. 

Schröder schon mal in Gladbach im Gespräch 

Schröder arbeitete in der Bundesliga bereits für Werder Bremen, Mainz 05, Schalke 04 und RB Leipzig, ehe er im vergangenen Dezember ins Ausland wechselte. Schon 2022 soll Schröder, damals noch Sportdirektor bei Schalke, als Nachfolger von Max Eberl bei Gladbach im Gespräch gewesen sein. Doch ein Wechsel kam nicht zustande. 

Über den möglichen Virkus-Nachfolger hatte Gladbachs Geschäftsführer Stefan Stegemann vor dem Spiel gegen den SC Freiburg am Sonntag (0:0) bei DAZN gesagt: "Also wir waren sehr viel unterwegs in den letzten Tagen. Wir haben Gespräche geführt, auch vielversprechende Gespräche. Zum Personal selbst möchte ich mich nicht äußern. Aber wir haben im Augenblick ein gutes Gefühl." (dpa)

