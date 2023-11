Berichte: Team Haas will Austin-Ergebnis anfechten

São Paulo. Der amerikanische Formel-1-Rennstall Haas, für den Nico Hülkenberg fährt, will das Rennergebnis des Großen Preises der USA offenbar anfechten.

Laut dem Fachportal motorsport.com und dem Pay-TV-Sender Sky fordert das Team eine neue Überprüfung angeblicher Verstöße gegen das sogenannte Track Limit. Damit ist das unerlaubte Verlassen der Strecke gemeint.

Weil nach Ansicht von Haas in einem bestimmten Bereich der Strecke mehrere Piloten abgekürzt hatten, dies aber nicht geahndet wurde, wendete sich der Rennstall von Teamchef Günther Steiner mit einem entsprechenden Brief an die Fia.

Haas belegt den Berichten zufolge seine Darstellung mit Aufnahmen von Onboard-Kameras. In dem Rennen hatte Hülkenberg als Elfter die Punkteränge um einen Platz verpasst. Teamkollege Kevin Magnussen war 14. geworden. (dpa)