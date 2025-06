Berichte: Ter-Stegen-Konkurrent diese Woche zu Barça

Jetzt kann es schnell gehen, auch mit Marc-André ter Stegen. Der FC Barcelona steht vor der Verpflichtung eines neuen Keepers.

Barcelona. Der FC Barcelona will spanischen Medienberichten zufolge in dieser Woche die Verpflichtung von Torwart Joan Garcia perfekt machen. Wie es dann mit Deutschlands Nationalkeeper Marc-André ter Stegen beim spanischen Meister und Pokalsieger weitergeht, bleibt unklar. Der 33-Jährige spielt seit dem Sommer 2014 für Barça und ist seit langem dort Kapitän. Sein Vertrag beim Club des deutschen Trainers Hansi Flick ist noch bis Ende Juni 2028 gültig.

Laut "Sport" und dem Sender Catalunya Ràdio soll Garcia am Mittwoch seinen Vertrag unterschreiben. Er spielt derzeit noch für den Stadtrivalen Espanyol, sein ebenfalls bis Mitte 2028 datierter Kontrakt soll eine Ausstiegsklausel (25 Millionen Euro) haben. "Heute beginnt die "Joan-Garcia-Woche"", schrieb "Mundo Deportivo" zur bevorstehenden Verpflichtung des 24-Jährigen.

Welche Rolle spielt Hansi Flick?

"Die Operation Joan García ist eine der strategisch wichtigsten für die kommende Saison", hieß es bei "Sport": "Sowohl die sportliche Leitung als auch Hansi Flick haben sich auf einen radikalen Wechsel auf der Position geeinigt und beschlossen, einen Torhüter auf höchstem Niveau zu verpflichten, der die Startposition in der Mannschaft einnehmen soll."

Das Blatt hatte am Vortag berichtet, dass Barcelonas Sportdirektor Deco in dieser Woche mit den Gesprächen mit ter Stegen und dessen Umfeld beginnen wolle. Ter Stegen sei bereit, "in den Krieg zu ziehen", hatte es dort auch geheißen. Der Deutsche sei überrascht und sehr verletzt. Er betrachte die Vorgänge als direkten Angriff auf seine Professionalität. Sein Unmut soll sich demnach auch gegen Flick richten, der seit dem Sommer 2024 den FC Barcelona trainiert.

Überragende Paraden in der Nationalmannschaft

Ter Stegen hatte nach starken Paraden im verlorenen Halbfinale der Nations League gegen Portugal auch im ebenfalls verlorenen Spiel um Platz drei gegen Frankreich herausragend gehalten. Zu den Schlagzeilen um ihn und seine Zukunft beim FC Barcelona hatte er sich nur dahin gehend geäußert, dass er einen Vertrag habe. Laut "Sport" will der FC Barcelona ihm aber sogar anbieten, die kommende Saison auszubezahlen, damit sich ter Stegen in der WM-Spielzeit einen anderen Verein suchen kann. (dpa)