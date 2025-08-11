Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Berichte: Torwart Donnarumma soll PSG verlassen

Fußball
Berichte: Torwart Donnarumma soll PSG verlassen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Gianluigi Donnarumma und Paris Saint-Germain gehen laut Medien schon bald getrennte Wege. Die Beziehung sei vollständig zerbrochen, heißt es.

Paris.

Italiens Fußball-Nationaltorhüter Gianluigi Donnarumma hat Berichten zufolge bei Paris Saint-Germain keine Zukunft mehr. Wie die französische Sportzeitung "L'Équipe" berichtet, steht der 26-Jährige nicht mal im Kader für den europäischen Supercup am Mittwoch gegen Tottenham Hotspur. Stattdessen soll er von PSG gebeten worden sein, sich einen neuen Club zu suchen. Donnarummas Vertrag in Paris gilt noch bis Sommer 2026.

Der Torhüter werde Paris definitiv verlassen, höchstwahrscheinlich noch in diesem oder spätestens im nächsten Sommer, schrieb Transfer-Experte Fabrizio Romano beim Portal X. "Die Beziehung ist vollständig zerbrochen, nachdem der Verein beschlossen hat, Gigio aus dem Kader für den Supercup auszuschließen." Als wahrscheinliches Ziel gilt die englische Premier League.

Neuzugang als Nachfolger

Bei dem Duell gegen Europa-League-Sieger Tottenham im italienischen Udine werde der jüngst vom Pariser Ligarivalen OSC Lille verpflichtete Lucas Chevalier im Tor des Champions-League-Gewinners stehen, schrieb "L'Équipe". Der 23-Jährige soll rund 40 Millionen Euro Ablöse gekostet haben.

Donnarumma war im Sommer 2021 von der AC Mailand nach Paris gewechselt und hatte mit dem französischen Hauptstadt-Club Ende Mai erstmals die Champions League gewonnen. (dpa)

