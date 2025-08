Berichte über heikle Kapitänswahl: Mitspieler für ter Stegen

Marc-André ter Stegen fällt mehrere Monate aus. Er gilt beim FC Barcelona nur noch als Nummer drei. Aber was, wenn die Spieler ihn erneut zum Kapitän wählen.

Barcelona.

Die Wahl der Kapitäne könnte für den spanischen Meister FC Barcelona und seinen Trainer Hansi Flick schon bald zu einer pikanten Angelegenheit werden. Teamkollege Frenkie de Jong sagte nach einem 7:3-Testspielsieg in Südkorea gegen den FC Seoul über Marc-André ter Stegen: "Für mich ist Marc der Kapitän der Mannschaft, so wie er es auch in der vergangenen Saison war."