Berichte über Wirtz: Nicht Bayern, sondern Liverpool

Bayern München, FC Liverpool oder doch Real Madrid? Die europäischen Top-Clubs buhlen um Florian Wirtz. Laut Medienberichten ist nun Liverpool der Favorit.

München.

Der FC Bayern München scheint im Werben um Fußball-Nationalspieler Florian Wirtz ins Hintertreffen geraten zu sein. Nach Medienberichten von Sky, "Bild" und "Kicker" steht der Leverkusener nun vor einem Wechsel zum FC Liverpool - falls sich der englische Meister mit Bayer auf die geforderte Ablöse einigen kann. Wirtz ist eine der heißesten Transfer-Aktien im Weltfußball. Der 22-Jährige hat in Leverkusen noch einen Vertrag bis ins Jahr 2027, Bayer hat schon vor längerer Zeit 150 Millionen Euro als Ablöse für den Ausnahmekönner ins Spiel gebracht. Angeblich hat Wirtz in Liverpool persönlich zugesagt, ausschlaggebend soll die Unterhaltung mit Liverpool-Trainer Arne Slot gewesen sein. Ein Angebot aus England an Leverkusen liegt aber offenbar noch nicht vor. Ob es kommt?