Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Besser als Polster: Arnautovic mit Torrekord für Österreich

Ball und Tor stets im Blick: Österreichs neuer Rekordtorschütze heißt Marko Arnautovic.
Ball und Tor stets im Blick: Österreichs neuer Rekordtorschütze heißt Marko Arnautovic. Bild: Georg Hochmuth/APA/dpa
Arnautovic erzielte gleich vier Tore beim 10:0 der Österreicher gegen San Marino.
Arnautovic erzielte gleich vier Tore beim 10:0 der Österreicher gegen San Marino. Bild: Georg Hochmuth/APA/dpa
Ralf Rangnick feierte einen Sieg mit Österreich.
Ralf Rangnick feierte einen Sieg mit Österreich. Bild: Georg Hochmuth/APA/dpa
Ball und Tor stets im Blick: Österreichs neuer Rekordtorschütze heißt Marko Arnautovic.
Ball und Tor stets im Blick: Österreichs neuer Rekordtorschütze heißt Marko Arnautovic. Bild: Georg Hochmuth/APA/dpa
Arnautovic erzielte gleich vier Tore beim 10:0 der Österreicher gegen San Marino.
Arnautovic erzielte gleich vier Tore beim 10:0 der Österreicher gegen San Marino. Bild: Georg Hochmuth/APA/dpa
Ralf Rangnick feierte einen Sieg mit Österreich.
Ralf Rangnick feierte einen Sieg mit Österreich. Bild: Georg Hochmuth/APA/dpa
Fußball
Besser als Polster: Arnautovic mit Torrekord für Österreich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zehn Tore in einem Länderspiel, das hat Österreich noch nie zuvor geschafft. Und ein Ex-Bundesliga-Profi schafft persönlich etwas Historisches.

Wien.

Als er die Bestmarke geknackt hatte, wurde Marko Arnautovic von seinen Gefühlen übermannt. "Es war ein bisschen zu viel, muss ich ehrlich sagen, ich habe keine Luft gekriegt. Ich war emotional", sagte der Stürmer nach seinem 45. Länderspieltor für die österreichische Fußball-Nationalmannschaft beim 10:0-Rekordsieg gegen San Marino in der WM-Qualifikation. Der ehemalige Bundesliga-Profi ist nun Rekordtorschütze seines Landes und überholte Toni Polster (44 Tore).

"Das ist für mich ein sehr, sehr schöner, ein großer Moment", sagte der 36 Jahre alte Stürmer vor Medienvertretern nach der Partie in Wien, in der ihm allein vier Tore gelangen. "Es war eine Ehre, mit ihm da oben um den Rekord zu kämpfen", würdigte der einstige Bremer seinen Vorgänger Polster, der in den 1990er-Jahren für den 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach ebenfalls in der Bundesliga gespielt hatte.

Arnautovic erzielte gleich vier Tore beim 10:0 der Österreicher gegen San Marino.
Arnautovic erzielte gleich vier Tore beim 10:0 der Österreicher gegen San Marino. Bild: Georg Hochmuth/APA/dpa
Arnautovic erzielte gleich vier Tore beim 10:0 der Österreicher gegen San Marino.
Arnautovic erzielte gleich vier Tore beim 10:0 der Österreicher gegen San Marino. Bild: Georg Hochmuth/APA/dpa

Arnautovic über Polster: "Sehr große Legende hier"

"Ich weiß, dass Toni Polster eine sehr, sehr große Legende hier ist im österreichischen Fußball. Riesengroßes Kompliment und Lob an ihn, dass er so lange da oben war - alleine", wurde Arnautovic - im Sommer von Inter Mailand zu Roter Stern Belgrad gewechselt - unter anderem von der österreichischen Nachrichtenagentur APA zitiert. Viele Stürmer hätten versucht, Polsters Marke zu erreichen. Er habe es nun geschafft. Allerdings in 128 Länderspielen. Polster lief 95 Mal für Österreich auf.

Nationaltrainer Ralf Rangnick freute sich nach dem Rekordsieg seiner Mannschaft vor allem über die Auswirkungen für die WM-Qualifikation. "Es geht darum, das beste Torverhältnis zu haben. Das werden wir nach dem heutigen Spiel sicher nicht mehr aus der Hand geben. Es war heute ein Riesenschritt", sagte der 67-Jährige. Noch nie hatten die Österreicher höher gewonnen. Der bislang höchste Erfolg war 1977 ein 9:0 gegen Malta gewesen.

Rangnick: "Waren extrem darauf aus, Tore zu schießen"

"Wir haben eine enorme Spielfreude an den Tag gelegt über 93 Minuten. Wir waren extrem darauf aus, Tore zu schießen", erklärte Rangnick. "Am Ende 10:0, wir hätten noch deutlich mehr machen können. Aber trotzdem musst du in so einem Spiel einmal auftreten, wie wir es gemacht haben."

Ralf Rangnick feierte einen Sieg mit Österreich.
Ralf Rangnick feierte einen Sieg mit Österreich. Bild: Georg Hochmuth/APA/dpa
Ralf Rangnick feierte einen Sieg mit Österreich.
Ralf Rangnick feierte einen Sieg mit Österreich. Bild: Georg Hochmuth/APA/dpa

Nach mehreren Sprunggelenks-Operationen hatte Rangnick das Tor-Spektakel mit einem Spezialschuh am Spielfeldrand verfolgt. Die Österreicher rückten nach dem fünften Sieg im fünften Quali-Spiel auf Platz eins ihrer Gruppe vor und zogen an Bosnien-Herzegowina (ein Spiel mehr) vorbei. 

Neben dem überragenden Marko Arnautovic (8./47./83./84.) trafen Romano Schmid (7. Minute), Michael Gregoritsch (24.), Stefan Posch (30./42.), Konrad Laimer (45.) und Nikolaus Wurmbrand (76.). "So lange dabei zu sein und noch immer solche Emotionen zu erleben, ist Wahnsinn", befand Arnautovic. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
23:02 Uhr
2 min.
Rekordsieg für Rangnick - Niederlande souverän
Ralf Rangnick feierte einen Sieg mit Österreich.
Ralf Rangnick verfolgt Österreichs Tor-Spektakel mit einem Spezialschuh - der WM 2026 ist der deutsche Coach mit seinem Team nun ganz nah. Gleiches gilt für die Niederlande und Kroatien.
11:33 Uhr
2 min.
Schwerer Unfall im Erzgebirge: Straße am Samstagmorgen über Stunden gesperrt – Was bislang bekannt ist
Update
In Geyer ist die Elterleiner Straße am Samstagmorgen wegen eines schweren Unfalls mehrere Stunden gesperrt gewesen.
Ein Transporter überschlägt sich. Weshalb der junge Fahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ist bislang unbekannt.
Katrin Kablau und André März
02.10.2025
2 min.
Rangnick verlässt Krankenhaus - Lehrgang nicht in Gefahr
Ralf Rangick hat das Krankenhaus verlassen. (Archivbild)
Der zuletzt gesundheitlich angeschlagene Teamchef Österreichs hat einem Medienbericht zufolge das Krankenhaus verlassen. Bei den nächsten Spielen ist Ralf Rangnick wieder dabei.
08:59 Uhr
5 min.
Hitze-Dramen in Hawaii: Philipp "durchgekocht" aufs Podium
Erschöpft, aber glücklich: Laura Philipp holte sich Platz drei auf Hawaii.
Die beiden Führenden brechen fast zusammen. Die schwüle Hitze macht auch Laura Philipp zu schaffen. Sie schafft es aber wieder aufs Podest.
Jens Marx, dpa
09:00 Uhr
1 min.
Freiberg: Vandalismus am XXL-Schachbrett in der Korngasse
Randale: Das überdimensionale Schachbrett auf der Freiberger Korngasse wurde beschädigt.
Ein Ärgernis: Randalierer haben das große Schachbrett in der Korngasse in Freiberg beschädigt.
Heike Hubricht
10.10.2025
4 min.
„Der Pfandhauptmeister“ aus Sachsen: So hat Alex Müller schon ein kleines Vermögen angesammelt
„Pfandhauptmeister" Alex Müller sortiert seine Beute. Der Dresdner hat sich vorgenommen, täglich mindestens eine Stunde lang Flaschen zu sammeln, um sich ein Auto zu finanzieren.
Das Geld liegt für den selbst ernannten „Pfandhauptmeister“ Alex Müller auf der Straße. Der Dresdner hat durchs Flaschensammeln in wenigen Monaten schon einen Haufen Geld gescheffelt – und Millionen Klicks im Internet.
Jürgen Becker
Mehr Artikel