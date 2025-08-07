Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Bestätigt: Doan wechselt vom SC Freiburg nach Frankfurt

Wechselt vom SC Freiburg zu Eintracht Frankfurt: Ritsu Doan
1. Bundesliga
Bestätigt: Doan wechselt vom SC Freiburg nach Frankfurt
Eintracht Frankfurt warb lange um Ritsu Doan vom SC Freiburg. Jetzt haben sich die Bundesliga-Konkurrenten einen Transfer geeinigt. Die Hessen planen langfristig mit dem japanischen Nationalspieler.

Frankfurt.

Der Wechsel des japanischen Fußball-Nationalspielers Ritsu Doan vom SC Freiburg zum Bundesliga-Konkurrenten Eintracht Frankfurt ist perfekt. Beide Clubs bestätigten den Transfer. Der 27 Jahre alte Offensivspieler unterschrieb einen Vertrag bei den Hessen bis zum 30. Juni 2030. Beide Vereine haben sich laut dem TV-Sender Sky auf eine Sockel-Ablösesumme von 21 Millionen Euro geeinigt.

Der Champions-League-Teilnehmer aus Frankfurt war schon längere Zeit an Doan interessiert. "Er verfügt als japanischer Nationalspieler über reichlich internationale Erfahrung und hat in den vergangenen Jahren in Freiburg mit seiner Technik, Schnelligkeit und Mentalität überzeugt", sagte Sportvorstand Markus Krösche laut Club-Mitteilung. Trainer Dino Toppmöller sieht Doan als Alternative auf dem Flügel.

Doan kam 2022 nach Freiburg

Der Japaner war 2022 von der PSV Eindhoven nach Freiburg gewechselt und gehörte in der abgelaufenen Saison zu den herausragenden Spielern bei den Breisgauern. In drei Jahren in Freiburg erzielte er in 123 Pflichtspielen 26 Treffer und gab 23 Torvorlagen. (dpa)

Mehr Artikel