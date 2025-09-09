Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Bestätigt: Tedesco wird Mourinho-Nachfolger bei Fenerbahce

Dominico Todesco (Archivbild)
Dominico Todesco (Archivbild)
Fußball
Bestätigt: Tedesco wird Mourinho-Nachfolger bei Fenerbahce
Nach dem aus von José Mourinho setzt Fenerbahce Istanbul auf den Ex-Schalker Domenico Tedesco. Er soll den Club wieder zum Erfolg führen.

Istanbul.

Der ehemalige Schalke-Trainer Domenico Tedesco wird Nachfolger von Star-Coach José Mourinho bei Fenerbahce Istanbul. Wie der türkische Fußball-Club am Dienstag mitteilte, unterschrieb Tedesco einen Zwei-Jahresvertrag am Bosporus. 

Der 39-jährige Deutsch-Italiener Tedesco hatte seine Karriere in Deutschland begonnen und war unter anderem Trainer bei Schalke 04 und RB Leipzig in der Bundesliga. Bis Januar dieses Jahres trainierte er die belgische Nationalmannschaft, seitdem ist er ohne Anstellung.

Mourinho brachte nicht den erhofften Erfolg

Der türkische Traditionsclub Fenerbahçe Istanbul hatte sich nach dem Verpassen der Champions League Ende August von Mourinho getrennt. Der Portugiese war seit Juni 2024 beim 19-maligen Meister angestellt, den erhofften Erfolg brachte er aber nicht. Seitdem waren verschiedenste Nachfolger im Gespräch.

In der vergangenen Saison landete Fenerbahce in der Liga auf dem zweiten Platz mit deutlichem Rückstand auf den Stadtrivalen Galatasaray. (dpa)

