Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Bewegender Auftritt in Riga: Basketballer stehen zu Mumbru

Die deutschen Basketballer haben Bundestrainer Alex Mumbru demonstrativ den Rücken gestärkt.
Die deutschen Basketballer haben Bundestrainer Alex Mumbru demonstrativ den Rücken gestärkt. Bild: Matthias Stickel/dpa
Die deutschen Basketballer haben Bundestrainer Alex Mumbru demonstrativ den Rücken gestärkt.
Die deutschen Basketballer haben Bundestrainer Alex Mumbru demonstrativ den Rücken gestärkt. Bild: Matthias Stickel/dpa
Sport-Mix
Bewegender Auftritt in Riga: Basketballer stehen zu Mumbru
Lars Reinefeld und Patrick Reichardt, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der gesundheitlich angeschlagene Bundestrainer tritt während der EM-Spiele in die zweite Reihe. Die Basketballer um Schröder stehen zu ihm - und machen das auf beeindruckende Art und Weise deutlich.

Riga.

Mit einer beeindruckenden Solidaritätsbekundung haben die deutschen Basketballer ihrem gesundheitlich angeschlagenen Bundestrainer Alex Mumbru den Rücken gestärkt. 

Drei Stunden, nachdem der Verband verkündet hatte, dass der 46 Jahre alte Spanier während der EM-Spiele in die zweite Reihe tritt und seinem Assistenten Alan Ibrahimagic das Coaching während der Partien überlässt, versammelte sich das gesamte Team um Kapitän Dennis Schröder bei der Pressekonferenz im umstrittenen Mannschaftshotel hinter dem Trainerduo.

"Wir sind hier, um unsere Unterstützung für Alex Mumbru auszusprechen", sagte Maodo Lo für die Mannschaft. Die Spieler hätten in den Medien einige Dinge gelesen, die nicht der Wahrheit entsprächen. Es sei nicht wahr, dass Mumbru nicht mehr der Bundestrainer bei dieser EM sei. 

"Er gibt weiter die Impulse. Dass er wegtritt, entspricht nicht zu hundert Prozent der Wahrheit", sagte Lo. "Wir spielen sein System, seine Idee, seine Philosophie. Man muss anerkennen, was das für eine wahnsinnige Leistung ist, dass er noch hier ist."

Mumbru kurz vor EM im Krankenhaus

Mumbru hatte kurz vor EM-Beginn ein "akutes Abdomen" erlitten und war in Tampere ins Krankenhaus gebracht worden. Dabei handelt es sich um eine Notfallsituation, die sofortige medizinische Behandlung erfordert. Sie äußert sich meist in heftigen Bauchschmerzen.

"Ich habe gelitten", sagte Mumbru - seine komplette Mannschaft stand geschlossen hinter ihm. "Ich habe versucht, mich zu erholen, aber ich bin nicht bei 100 Prozent", räumte der Spanier ein. "Ich bin weiter der Headcoach des Teams. Während des Spiels ist Alan die Stimme. Aber den Rest machen wir zusammen", kündigte Mumbru an. Die vormittags veröffentlichte Mitteilung war am Nachmittag nicht mehr auf der Homepage des Verbandes zu finden.

Übernimmt in den EM-Spielen wieder die Chefrolle: Alan Ibrahimagic. (Archivfoto)
Übernimmt in den EM-Spielen wieder die Chefrolle: Alan Ibrahimagic. (Archivfoto) Bild: Matthias Stickel/dpa
Übernimmt in den EM-Spielen wieder die Chefrolle: Alan Ibrahimagic. (Archivfoto)
Übernimmt in den EM-Spielen wieder die Chefrolle: Alan Ibrahimagic. (Archivfoto) Bild: Matthias Stickel/dpa

"Ich gehe nicht nach Hause. Wir werden weiter gemeinsam kämpfen. Die Wahrheit ist: Für mich ist das Wichtigste das wichtige Spiel am Mittwoch gegen Slowenien. Ich will, dass das Spiel im Fokus steht und nicht meine persönliche Situation", sagte Mumbru, der sich erstmals bei dieser EM in einer solchen Medienrunde äußerte.

Viertelfinale gegen Slowenien und Doncic

Deutschland kämpft am Mittwoch (20.00 Uhr/RTL und MagentaSport) gegen Slowenien mit NBA-Superstar Luka Doncic um den Einzug ins Halbfinale. Beim Achtelfinale gegen Portugal am Samstag war Mumbru an die Seitenlinie zurückgekehrt, nachdem ihn Ibrahimagic während der Vorrunde im finnischen Tampere vertreten und fünf Siege in fünf Spielen gefeiert hatte. Gegen Portugal hatten sich beide die Coachingaufgaben geteilt.

Dabei war deutlich zu sehen, dass Mumbru noch nicht wieder komplett fit ist und im Krankenhaus einiges an Gewicht verloren hat. Die Doppelrolle auf der Trainerbank sorgte für einige Unruhe, auch wenn die Mannschaft froh über die Rückkehr Mumbrus war und ihm den Sieg gegen Portugal widmete. 

"Der Coach ist ein Warrior. Man merkt, dass er diese Mentalität hat. Wir wissen, was er mitgemacht hat", hatte Kapitän Schröder über Mumbru nach dem Erfolg im Achtelfinale gesagt.

Erstes Turnier für Mumbru

Mumbru hat die Nationalmannschaft im vergangenen Jahr nach den Olympischen Spielen in Paris von Weltmeister-Trainer Gordon Herbert übernommen. Die EM in Finnland und Lettland ist sein erstes Turnier als Bundestrainer. Nach der Europameisterschaft steht erst im November das nächste Pflichtspiel in der WM-Qualifikation an. Die WM ist 2027 in Katar.

Basketball-Bundestrainer Alex Mumbru tritt bei den EM-Spielen in die zweite Reihe, bleibt aber Headcoach.
Basketball-Bundestrainer Alex Mumbru tritt bei den EM-Spielen in die zweite Reihe, bleibt aber Headcoach. Bild: Matthias Stickel/dpa
Basketball-Bundestrainer Alex Mumbru tritt bei den EM-Spielen in die zweite Reihe, bleibt aber Headcoach.
Basketball-Bundestrainer Alex Mumbru tritt bei den EM-Spielen in die zweite Reihe, bleibt aber Headcoach. Bild: Matthias Stickel/dpa

Der Ex-Profi hatte den Spielstil des Weltmeisters in diesem Sommer etwas angepasst. Unter dem Welt- und Europameister als Profi sollen Schröder und Co. schneller und aggressiver spielen als noch unter Herbert. Nach ein paar kleineren Anpassungsschwierigkeiten im Verlauf der Vorbereitung setzt das Team die Vorstellungen von Mumbru bei dieser EM bislang sehr gut um.

Ibrahimagic zollte dem Spanier für dessen Entscheidung, während der Spiele einen Schritt zurück zu machen, großen Respekt. "Es erfordert viel Mut. Ich habe größten Respekt vor Alex' Entscheidung", sagte der 47-Jährige. "Ich sehe mich als Assistenzcoach der Mannschaft und mache den Job, der von mir erwartet wird", sagte Ibrahimagic. Er übernehme die Aufgaben während des Spiels. "Ansonsten bleibt er Head Coach." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
09.09.2025
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
05.09.2025
2 min.
Bundestrainer Mumbru kehrt zurück - Rolle noch unklar
Basketball-Bundestrainer Alex Mumbru kehrt im EM-Achtelfinale zurück.
Basketball-Bundestrainer Alex Mumbru ist wieder gesund. Gegen Portugal soll er auf der Bank sitzen. In welcher Rolle?
07.09.2025
4 min.
Sieg für "Warrior" Mumbru - doch Fragezeichen bleiben
Bundestrainer Alex Mumbru ist zurück - und Deutschlands Basketballer siegen auch für ihn.
Die komplette Vorrunde verfolgt der Bundestrainer krank aus der Ferne. Nun ist er zurück - und hat gleich seinen Anteil am mühsamen Weiterkommen. Doch ganz rund läuft es auf der Trainerbank nicht.
Lars Reinefeld und Patrick Reichardt, dpa
20:17 Uhr
2 min.
König Charles und Prinz Harry treffen sich zum Tee
Seit etwa eineinhalb Jahren sollen sich Prinz Harry und sein Vater Charles III. nicht mehr gesehen haben. (Archivfoto)
Findet der royale Familienkrach in Großbritannien doch noch ein gutes Ende? Der "verlorene Sohn" Prinz Harry scheint jedenfalls seinen Heimatbesuch für einen Versuch zu nutzen.
09.09.2025
3 min.
Leitermann schließt sich Hagebau an: Was das für Kunden in Westsachsen bedeutet
Leitermann, hier der Markt in Remse, wird Franchise-Nehmer bei Hagebau.
Die Fassade des Leitermann-Marktes bei Glauchau ist saniert worden. Das hat mit einer strategisch wichtigen Entscheidung des Unternehmens zu tun. Was Kunden wissen sollten.
Stefan Stolp
20:19 Uhr
2 min.
Kaulitz-Brüder gewinnen beim Fernsehpreis gegen Heidi Klum
Tom und Bill Kaulitz freuen sich über den Deutschen Fernsehpreis.
Tom und Bill Kaulitz gewinnen mit ihrer Netflix-Show den Deutschen Fernsehpreis – und lassen dabei Toms Ehefrau Heidi Klum hinter sich. Die Brüder feiern per Video aus der Ferne.
Mehr Artikel