Biathletin Franziska Preuß – ein bisschen Drama ist fast immer dabei

Mit Olympia hat die weltbeste Skijägerin des Vorwinters noch eine kleine Rechnung offen. In der Vorbereitung ging die 31-Jährige eigene Wege.

Wenn einem das Seitenband vom Mittelfinger reißt, könnte das den Betroffenen in der Interaktion mit unliebsamen Menschen durchaus einschränken. Für Franziska Preuß, eine zurückhaltende, bescheidene und höfliche Biathletin, war die Verletzung diesbezüglich natürlich kein Beinbruch. Zumal der wichtigste Finger, der für den Abzug am Gewehr,...