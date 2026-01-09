Biathlon-Weltcup in Oberhof künftig im März statt im Januar: Ist der neue Termin ein guter?

Wintersport
Ab 2027 findet das Biathlon-Spektakel am Rennsteig für mindestens vier Jahre Anfang März statt. Die Verantwortlichen sehen es positiv und hoffen auf weniger Wetterkapriolen, die auch diesmal den Zeitplan durcheinander gewirbelt haben.
Beim Biathlon-Weltcup Anfang Januar in Oberhof spielte das Wetter schon oft verrückt. Nebel, Sturm, Schnee, Regen, strenger Frost und Plusgrade. Es war (fast) alles schon dabei – und die „Rettungsmaßnahmen“ sorgten teilweise für heftige Diskussionen. So gerieten die Macher einst in die Kritik, als sie Kunstschnee aus der Arena auf Schalke...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.