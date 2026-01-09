MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Biathlon-Weltcup in Oberhof künftig im März statt im Januar: Ist der neue Termin ein guter?

Macht nicht wirklich Spaß. Ein Biathlet trainiert im Schneetreiben in der Arena am Rennsteig.
Macht nicht wirklich Spaß. Ein Biathlet trainiert im Schneetreiben in der Arena am Rennsteig. Bild: Martin Schutt/dpa
Macht nicht wirklich Spaß. Ein Biathlet trainiert im Schneetreiben in der Arena am Rennsteig.
Macht nicht wirklich Spaß. Ein Biathlet trainiert im Schneetreiben in der Arena am Rennsteig. Bild: Martin Schutt/dpa
Wintersport
Biathlon-Weltcup in Oberhof künftig im März statt im Januar: Ist der neue Termin ein guter?
Redakteur
Von Thomas Treptow
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ab 2027 findet das Biathlon-Spektakel am Rennsteig für mindestens vier Jahre Anfang März statt. Die Verantwortlichen sehen es positiv und hoffen auf weniger Wetterkapriolen, die auch diesmal den Zeitplan durcheinander gewirbelt haben.

Beim Biathlon-Weltcup Anfang Januar in Oberhof spielte das Wetter schon oft verrückt. Nebel, Sturm, Schnee, Regen, strenger Frost und Plusgrade. Es war (fast) alles schon dabei – und die „Rettungsmaßnahmen“ sorgten teilweise für heftige Diskussionen. So gerieten die Macher einst in die Kritik, als sie Kunstschnee aus der Arena auf Schalke...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.01.2026
1 min.
Wind wirbelt Zeitplan beim Biathlon-Weltcup in Oberhof durcheinander
Noch herrschen in der Oberhofer Arena am Rennsteig gut Bedingungen, aber das kann sich ändern.
Am Freitag könnte es stürmisch am Grenzadler werden. Der Sprint der Frauen findet deshalb bereits am Donnerstag statt, der Sprint der Männer geht davor über die Bühne.
Thomas Treptow
14:49 Uhr
2 min.
Mülllawine auf Philippinen – Ein Toter, Dutzende Vermisste
Anhaltende Regenfälle machten den Müllberg nach Angaben der Stadtverwaltung instabil.
Nach heftigen Regenfällen ist auf den Philippinen ein Müllberg abgerutscht. Die Suche nach den Vermissten geht weiter – das Unglück erinnert an eine ähnliche frühere Katastrophe.
08.01.2026
22 min.
„Stranger Things“-Star Tom Wlaschiha: „Westdeutschland habe ich übersprungen“
„Ich kann den Osten nicht erklären. Ich kann maximal erklären, wie ich die Dinge sehe“: Tom Wlaschiha im Interview mit der „Freien Presse“.
Tom Wlaschiha war 16, als die Mauer fiel, dann verließ er die sächsische Heimat und ging in die USA. Heute ist er einer der wenigen deutschen Schauspieler, die international Erfolg haben. Wie hat ihn seine Herkunft geprägt?
Anne Lena Mösken
14:50 Uhr
1 min.
Unfall auf winterglatter Talstraße im Erzgebirge: Zwei Autos kollidieren frontal
Zwei Autofahrer sind am Donnerstagvormittag auf der Talstraße in Zschorlau in einen Unfall verwickelt worden.
Am Donnerstagvormittag kollidierten auf der Talstraße in Zschorlau zwei Fahrzeuge frontal. Ein 19-Jähriger war mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten.
Holk Dohle
08.01.2026
4 min.
Zwischen Triumph und Tragik: Bakken-Freund Giacomel gewinnt Sprint beim Biathlon-Weltcup in Oberhof vor Nawrath
Sprintsieger Tommaso Giacomel gedenkt beim Zieleinlauf bei einer Umarmung seinem verstorbenen Freund Sivert Bakken.
Beim ersten Rennen am Grenzadler ehren Teamkameraden Zuschauer, Trainer und Betreuer den kürzlich verstorbenen Norweger Sivert Guttorm Bakken. Am Ende steht ein enger Vertrauter ganz oben. Für Justus Strelow endet der Sprint mit einer Enttäuschung.
Thomas Treptow
06:39 Uhr
2 min.
Liveticker zu Wintersturm „Elli“ in Sachsen: Einschränkungen auf der A 4, Deutsche Bahn stellt Zugverkehr im Norden ein
Live
Auf der A 4 zwischen Wüstenbrand und Glauchau-Ost kam es zu Einschränkungen.
Das Sturmtief „Elli“ bringt auch Sachsen eine turbulente Wetterlage. Fahrgäste müssen sich im Nahverkehr auf Einschränkungen einstellen und wegen querstehender Lkw kam es zu Staus und Sperrungen.
unseren Redakteurinnen und Redakteuren
Mehr Artikel