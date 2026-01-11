MENÜ
  • Biathlon-Weltcup in Ruhpolding: Schneider und Riethmüller rutschen ins Team

Danilo Riethmüller in Aktion.
Danilo Riethmüller in Aktion.
Biathlon-Weltcup in Ruhpolding: Schneider und Riethmüller rutschen ins Team
Von Thomas Treptow
Im Chiemgau geht nach Oberhof der zweite deutsche Weltcup im Biathlon über die Bühne. Eine Chance, sich doch noch für Olympia zu qualifizieren.

Für den Biathlon-Weltcup, der am Mittwoch in Ruhpolding mit der Staffel der Frauen (14.30 Uhr) beginnt, gibt es bei den deutschen Skijägern jeweils eine Veränderung. Anna Weidel rotiert aus dem Team, für sie rutscht Sophia Schneider, die im IBU-Cup mit sehr guten Leistungen überzeugt hatte, in die Weltcupmannschaft. Weidel wird aber beim...
