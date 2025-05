Bielefeld-Coach trotz Niederlage: "War wirklich einmalig"

Der ganz große Coup gegen Stuttgart gelingt der Arminia nicht. Trotzdem soll am Tag nach dem DFB-Pokalfinale gefeiert werden.

Berlin.

Trotz der Niederlage war Arminia-Trainer Mitch Kniat beeindruckt vom großen Finale der Bielefelder Pokalreise. "Was die Fans, was ganz Bielefeld, hier in Berlin abgerissen hat, war wirklich einmalig", sagte der 39-Jährige nach dem 2:4 im Endspiel gegen den VfB Stuttgart.