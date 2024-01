Bilbao wirft Barcelona aus Copa del Rey - auch Girona raus

Der FC Barcelona ist aus der Copa del Rey ausgeschieden - weil zwei Brüder in der Verlängerung für Bilbao treffen. Auch Liga-Spitzenreiter Girona ist nicht mehr dabei.

Bilbao. Zwei Brüder haben Rekordsieger FC Barcelona aus dem spanischen Fußball-Pokal geworfen und Athletic Bilbao ins Halbfinale geschossen. Mit Nationalmannschafts-Kapitän Ilkay Gündogan und Ex-Bundesliga-Rekordtorjäger Robert Lewandowski in der Startelf verloren die Katalanen am Mittwochabend im Viertelfinale der Copa del Rey auswärts nach Verlängerung 2:4. Die beiden Tore Bilbaos in der Verlängerung erzielten Inaki Williams nach einem Konter (105.+2 Minute) und sein jüngerer Bruder Nico Williams Sekunden vor dem Abpfiff.

Den frühen Rückstand nach nur 39 Sekunden durch Gorka Guruzeta hatten Lewandowski (26. Minute) und Lamine Yamal (32.) noch vor der Pause gedreht. Sancet sorgte kurz nach der Halbzeit für das 2:2 (49.).

Zuvor hatte sich RCD Mallorca durch ein 3:2 zu Hause trotz mehr als 30 Minuten in Unterzahl überraschend gegen Liga-Spitzenreiter FC Girona durchgesetzt und ebenfalls fürs Halbfinale qualifiziert. Cyle Larin (21.) und Abdon mit einem Doppelpack (28./35./Elfmeter) hatten die Gastgeber binnen 14 Minuten klar in Führung geschossen. Die Treffer von Cristhian Stuani (68./Elfmeter) und Savio (90.+6) kamen zu spät. Mallorca-Profi Raillo hatte in der 67. Minute die Rote Karte gesehen. (dpa)