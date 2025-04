"Bild": BVB denkt über Rückkehr von Hummels nach

Mats Hummels hat sein Karriereende für den Sommer erklärt. Einem Medienbericht zufolge könnte er vorher nochmal für Borussia Dortmund spielen. Das schließt auch der BVB-Trainer nicht aus.

Dortmund. Borussia Dortmund denkt einem Bericht der "Bild" zufolge über die Rückkehr von Fußballstar Mats Hummels nach. Der Weltmeister von 2014 könnte als Standby-Profi für die Club-WM im Juni und Juli verpflichtet werden, berichtet die Zeitung. Der 36 Jahre alte Hummels hatte jüngst erklärt, seine Karriere nach dieser Saison bei der AS Rom zu beenden.

In Nico Schlotterbeck muss der BVB noch lange auf einen Stamm-Abwehrspieler verzichten. Innenverteidiger Hummels hatte von 2008 bis 2016 und von 2019 bis 2024 für den Revierclub gespielt. Der BVB wollte das Thema auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur nicht kommentieren.

Kovac: Keine zwischenmenschlichen Probleme mit Hummels

Angesprochen auf die Spekulationen sagte Trainer Niko Kovac am Tag vor dem Bundesliga-Klassiker beim FC Bayern München: "Mats ist sicherlich ein außerordentlich guter Fußballer, der vieles in seinem Leben erreicht hat. Er hat auch einen riesigen Stellenwert für den BVB. Ich persönlich höre davon auch. Aber ich habe morgen die Bayern vor der Brust, und was bei der WM passiert, ist so weit weg."

Der 53-Jährige, der Hummels beim FC Bayern trainierte, sagte angesprochen auf Berichte über Konflikte in jener Zeit zudem: "Das Verhältnis zu ihm war aus meiner Sicht gut. Ich musste Entscheidungen treffen. Wenn jemand nicht spielt, ist er nicht glücklich. Aber ich glaube, zwischenmenschlich hat es immer wieder gepasst."

Zusätzliches Transferfenster

Dortmunds Sportchef Lars Ricken hatte im Interview der Funke Medien-Gruppe zuletzt über Hummels und Marco Reus mit Bezug auf ein mögliches Amt im Verein nach der aktiven Laufbahn gesagt: "Mats, und auch Marco, werden immer Teil der BVB-Familie bleiben und sind auch nach der Karriere jederzeit herzlich willkommen."

In einem zusätzlichen Transferfenster vom 1. bis zum 10. Juni können die Club-WM-Teilnehmer Dortmund und FC Bayern München Neuzugänge vorab registrieren, um sie in dem Turnier zur Verfügung zu haben. Die Club-WM mit 32 Vereinen findet von 14. Juni bis 13. Juli in den USA statt. (dpa)