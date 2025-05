"Bild": Reis will HSV trotz Aufstiegs verlassen

Vor zwei Wochen feierte der Hamburger SV groß seinen Bundesliga-Abstieg. Jetzt zeichnet sich ab: Der HSV könnte einige Aufstiegshelden verlieren.

Hamburg. Dem Hamburger SV droht nach der Rückkehr in die Fußball-Bundesliga der Verlust von gleich zwei Schlüsselspielern seines Aufstiegsteams. Die Vertragsverhandlungen mit Torjäger Davie Selke stocken seit Monaten. Und nun hat nach einem "Bild"-Bericht auch der Mittelfeldspieler Ludovit Reis der Vereinsführung mitgeteilt, in diesem Sommer zum belgischen Spitzenclub FC Brügge wechseln zu wollen.

Der frühere niederländische U21-Nationalspieler hat sich demnach bereits mit den Belgiern auf einen Vierjahresvertrag verständigt. Jetzt steht noch die Einigung beider Clubs über eine Ablösesumme für den 24-Jährigen aus. Reis ist noch bis 2026 an den HSV gebunden. Die Hamburger können deshalb nur noch in diesem Jahr oder im kommenden Januar Geld mit seinem Verkauf verdienen.

Sportvorstand Stefan Kuntz hatte dem "Hamburger Abendblatt" erst an diesem Wochenende über Reis gesagt: "Dass es Interesse an unseren Spielern gibt, ist auch bekannt. Wir warten erst mal ab und möchten auch alles tun, um Ludo zu halten. Nach dieser Saison hat er noch einmal ein ganz anderes Standing im Verein, in der Mannschaft, aber auch in der Stadt." (dpa)