  • "Bild": Wolfsburg an FCB-Sportdirektor Freund interessiert

In Wolfsburg im Gespräch: Bayern-Sportchef Christoph Freund (M.) (Archivbild)
In Wolfsburg im Gespräch: Bayern-Sportchef Christoph Freund (M.) (Archivbild)
1. Bundesliga
"Bild": Wolfsburg an FCB-Sportdirektor Freund interessiert
Beim VfL Wolfsburg liegt aktuell vieles im Argen. Zuletzt mussten der Trainer und Sportdirektor gehen. Bei den Personaldiskussionen taucht ein interessanter Name auf.

Wolfsburg.

Der kriselnde Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg soll an einer Verpflichtung von Bayern-Sportdirektor Christoph Freund interessiert sein. Das berichtet die "Bild"-Zeitung. Demnach soll aber der 48-jährige Österreicher nicht an einem Wechsel interessiert sein.

Die Wolfsburger hatten sich am Donnerstag von Sportdirektor Sebastian Schindzielorz getrennt, nachdem zuvor schon Trainer Paul Simonis gehen musste. Auf dem Trainerposten ist vorerst der bisherige U19-Coach Daniel Bauer für die Mannschaft verantwortlich.

Freund seit 2023 in München

Freund war im September 2023 von RB Salzburg zum FC Bayern gewechselt und hat zuletzt mit Sportvorstand Max Eberl viel Lob für die Münchner Transferpolitik bekommen.

In Wolfsburg hätte er viel Arbeit. Der VfL hat sechs der vergangenen sieben Bundesligaspiele verloren und belegt in der Tabelle nur Rang 14. Zudem gab es im DFB-Pokal ein peinliches Aus gegen den Zweitligisten Holstein Kiel. (dpa)

