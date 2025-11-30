Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • "Bilder sind schrecklich": Risswunde bei Braunschweig-Profi

Schockmoment: Braunschweigs Florian Flick bleibt verletzt am Boden liegen.
Schockmoment: Braunschweigs Florian Flick bleibt verletzt am Boden liegen. Bild: Swen Pförtner/dpa
Jubel mit Flick-Trikot: Die Spieler von Eintracht Braunschweig grüßen nach dem 2:0-Sieg gegen Kaiserslautern ihren verletzten Mitspieler.
Jubel mit Flick-Trikot: Die Spieler von Eintracht Braunschweig grüßen nach dem 2:0-Sieg gegen Kaiserslautern ihren verletzten Mitspieler. Bild: Swen Pförtner/dpa
Florian Flick von Eintracht Braunschweig wird wegen einer schweren Risswunde behandelt.
Florian Flick von Eintracht Braunschweig wird wegen einer schweren Risswunde behandelt. Bild: Swen Pförtner/dpa
Schockmoment: Braunschweigs Florian Flick bleibt verletzt am Boden liegen.
Schockmoment: Braunschweigs Florian Flick bleibt verletzt am Boden liegen. Bild: Swen Pförtner/dpa
Jubel mit Flick-Trikot: Die Spieler von Eintracht Braunschweig grüßen nach dem 2:0-Sieg gegen Kaiserslautern ihren verletzten Mitspieler.
Jubel mit Flick-Trikot: Die Spieler von Eintracht Braunschweig grüßen nach dem 2:0-Sieg gegen Kaiserslautern ihren verletzten Mitspieler. Bild: Swen Pförtner/dpa
Florian Flick von Eintracht Braunschweig wird wegen einer schweren Risswunde behandelt.
Florian Flick von Eintracht Braunschweig wird wegen einer schweren Risswunde behandelt. Bild: Swen Pförtner/dpa
2. Bundesliga
"Bilder sind schrecklich": Risswunde bei Braunschweig-Profi
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Stollen seines Gegenspielers verletzten den Braunschweiger Zweitliga-Spieler Florian Flick am Oberschenkel. Mit- und Gegenspieler reagierten schockiert.

Braunschweig.

Der Zweitliga-Sieg von Eintracht Braunschweig gegen den 1. FC Kaiserslautern ist von einer schweren Risswunde bei dem Eintracht-Profi Florian Flick überschattet worden. Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler wurde in der 43. Minute unglücklich von den Stollen seines Gegenspielers oberhalb des Knies getroffen, danach vom Platz getragen und noch am Sonntag in Braunschweig operiert.

Nach Angaben des Vereins erlitt Flick eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel und wird nun für die restlichen Spiele dieses Jahres ausfallen. Beim Anblick der Wunde fühlten sich einige Beobachter im Stadion und in den sozialen Netzwerken an das bekannte Foul an Ewald Lienen im August 1981 erinnert, bei dem dem damaligen Bundesliga-Profi von Arminia Bielefeld der Oberschenkel aufgeschlitzt wurde.

"Ich wollte, dass keiner hinschaut. Denn diese Bilder sind schrecklich", sagte Braunschweigs Trainer Heiner Backhaus nach dem Spiel bei Sky. "Er hat noch zu uns gesagt: Haut sie weg. Das haben wir für uns in der Halbzeitansprache natürlich als Motiv genommen." Nach dem Spiel posierten die Braunschweiger Spieler mit seinem Trikot in der Hand vor der Fankurve, um Flick zu grüßen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
03.12.2025
4 min.
Bis 12.00 Uhr mittags: Renten-Rebellen sollen Farbe bekennen
Kanzler Merz warnte in der Fraktionssitzung vor einer Destabilisierung Deutschlands und Europas, wenn die Koalition keine eigene Mehrheit für das Renten-Gesetz zustande bringt.
Die Abstimmung in der Unionsfraktion war nur ein unverbindlicher Test. Jetzt sollen die Renten-Rebellen sich festlegen. "High Noon" für das Rentenpaket.
09.11.2025
2 min.
2:0 in Braunschweig: Bochumer Aufschwung hält an
Das Tor zum 0:1: Bochums Cajetan Lenz ist eher am Ball als Braunschweigs Torwart Ron-Thorben Hoffmann.
Der neue Trainer Uwe Rösler führt den VfL Bochum Schritt für Schritt aus dem Tabellenkeller. Auch in Braunschweig gewinnt sein Team - wenn auch etwas glücklich.
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
03.12.2025
2 min.
Kapitänin Gwinn und Torhüterin Berger bei EM-Vergabe dabei
Banger Blick: Kapitänin Giulia Gwinn hofft nach dem verlorenen Nations-League-Finale auf eine Heim-EM 2029.
Die Nationalspielerinnen Giulia Gwinn und Ann-Katrin Berger reisen zur EM-Vergabe nach Nyon. Nach dem 0:3 im Nations-League-Finale hofft die DFB-Delegation zumindest auf einen sportpolitischen Sieg.
29.11.2025
2 min.
Braunschweiger Kraftakt belohnt: 2:0 gegen Kaiserslautern
Yardimci macht den Erfolg perfekt.
Endlich wieder ein Erfolgserlebnis für Braunschweig. Trainer Backhaus hatte den richtigen Riecher mit den Änderungen in der Startelf. Die Freude wurde allerdings getrübt.
15:30 Uhr
1 min.
Coca-Cola-Truck: Mit soviel Vorsprung hängt Freiberg die West-Städte ab
Update
Ein Coca-Cola-Truck im Dezember 2023 in der Nähe von München.
Eine von zehn Bewerber-Städten liegt im Osten und die hat gewonnen: Der Coca-Cola-Truck kommt nach Freiberg.
Cornelia Schönberg
Mehr Artikel