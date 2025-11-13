Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Bischof U21-Kapitän - Einsatz-Garantie für Bayern-Aufsteiger

Bayern-Profi Tom Bischof wird die deutsche U21 als Kapitän anführen.
Bayern-Profi Tom Bischof wird die deutsche U21 als Kapitän anführen. Bild: Jan Woitas/dpa
U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo fordert einen dominanten Auftritt seines Teams. (Archivfoto)
U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo fordert einen dominanten Auftritt seines Teams. (Archivfoto) Bild: Christian Kunz/dpa
Lennart Karl soll bei der U21 wie für den FC Bayern wirbeln. (Archivfoto)
Lennart Karl soll bei der U21 wie für den FC Bayern wirbeln. (Archivfoto) Bild: Sven Hoppe/dpa
Nach Verletzung zurück im Team: Finn Jeltsch vom VfB Stuttgart. (Archivfoto)
Nach Verletzung zurück im Team: Finn Jeltsch vom VfB Stuttgart. (Archivfoto) Bild: Nderim Kaceli/dpa
Bayern-Profi Tom Bischof wird die deutsche U21 als Kapitän anführen.
Bayern-Profi Tom Bischof wird die deutsche U21 als Kapitän anführen. Bild: Jan Woitas/dpa
U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo fordert einen dominanten Auftritt seines Teams. (Archivfoto)
U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo fordert einen dominanten Auftritt seines Teams. (Archivfoto) Bild: Christian Kunz/dpa
Lennart Karl soll bei der U21 wie für den FC Bayern wirbeln. (Archivfoto)
Lennart Karl soll bei der U21 wie für den FC Bayern wirbeln. (Archivfoto) Bild: Sven Hoppe/dpa
Nach Verletzung zurück im Team: Finn Jeltsch vom VfB Stuttgart. (Archivfoto)
Nach Verletzung zurück im Team: Finn Jeltsch vom VfB Stuttgart. (Archivfoto) Bild: Nderim Kaceli/dpa
Fußball
Bischof U21-Kapitän - Einsatz-Garantie für Bayern-Aufsteiger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die deutschen U21-Fußballer stehen in der EM-Qualifikation unter Druck. Wie sehr hilft Bayerns Shootingstar bei seinem Debüt? In Kapitäns- und Torwartfrage hat der Trainer die Rollen verteilt.

Herzogenaurach/Fürth.

Tom Bischof vom FC Bayern München wird bei Pflichtaufgabe der deutschen U21-Fußballer in der EM-Qualifikation die Kapitänsbinde tragen. Er habe mit Bischof und dem Stuttgarter Finn Jeltsch "zwei Kapitäne", sagte U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo und legte sich für das Malta-Spiel fest, "morgen führt Tom Bischof das Team aufs Feld." 

U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo fordert einen dominanten Auftritt seines Teams. (Archivfoto)
U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo fordert einen dominanten Auftritt seines Teams. (Archivfoto) Bild: Christian Kunz/dpa
U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo fordert einen dominanten Auftritt seines Teams. (Archivfoto)
U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo fordert einen dominanten Auftritt seines Teams. (Archivfoto) Bild: Christian Kunz/dpa

Einsatzgarantie für Bayern-Shootingstar

Am Freitag (18.00 Uhr/Sat.1) in Fürth gegen Malta und am Dienstag (18.00 Uhr/Sat.1) in Georgien strebt die wichtigste Nachwuchsauswahl des Deutschen Fußball-Bundes zwei Siege in der EM-Qualifikation an. Helfen soll dabei Bayern-Shootingstar Lennart Karl (17), der erstmals nominiert wurde. "Ich kann definitiv sagen, dass Lennart in den beiden Spielen auf jeden Fall zum Einsatz kommen und debütieren wird", sagte Di Salvo.

Lennart Karl soll bei der U21 wie für den FC Bayern wirbeln. (Archivfoto)
Lennart Karl soll bei der U21 wie für den FC Bayern wirbeln. (Archivfoto) Bild: Sven Hoppe/dpa
Lennart Karl soll bei der U21 wie für den FC Bayern wirbeln. (Archivfoto)
Lennart Karl soll bei der U21 wie für den FC Bayern wirbeln. (Archivfoto) Bild: Sven Hoppe/dpa

Nach einer Niederlage gegen Griechenland und einem späten Erfolg gegen Nordirland im Oktober ist Deutschland mit sechs Punkten Tabellenzweiter hinter Griechenland (9 Punkte) und vor Georgien (5). Für die Endrunde im Sommer 2027 in Albanien und Serbien qualifizieren sich die neun Gruppensieger sowie der beste Gruppenzweite. Die acht verbleibenden Gruppenzweiten bestreiten Playoffs.

"Dass wir nach der Niederlage gegen Griechenland alle Spiele gewinnen wollen und müssen, ist klar", sagte Di Salvo. Die Spieler sind gewarnt. "Jetzt heißt es einfach, jedes Spiel so anzugehen, als wäre es das letzte", sagte Jeltsch.

Nach Verletzung zurück im Team: Finn Jeltsch vom VfB Stuttgart. (Archivfoto)
Nach Verletzung zurück im Team: Finn Jeltsch vom VfB Stuttgart. (Archivfoto) Bild: Nderim Kaceli/dpa
Nach Verletzung zurück im Team: Finn Jeltsch vom VfB Stuttgart. (Archivfoto)
Nach Verletzung zurück im Team: Finn Jeltsch vom VfB Stuttgart. (Archivfoto) Bild: Nderim Kaceli/dpa

Arbeitsteilung im DFB-Tor

Di Salvo hatte zum Start des neuen Jahrgangs offen gelassen, wer Kapitän des Teams wird. Außer Bischof und Jeltsch hatte bislang noch Aljoscha Kemlein (Union Berlin) die Mannschaft als Kapitän angeführt.

Nachdem der Bremer Keeper Mio Backhaus zuletzt verletzt gefehlt und Dennis Seimen (Paderborn) im Tor gestanden hatte, dürfen nun beide Keeper ran. Man habe im Tor eine "Luxussituation", sagte Di Salvo. "Ich habe mich jetzt entschieden, beiden ein Spiel zu geben. Morgen wird Mio beginnen und gegen Georgien dann Dennis." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
13.11.2025
2 min.
Motorstottern im Erzgebirge: So geht es nach Super-Verkaufsstopp an Tankstelle weiter
An der Star-Tankstelle in Stollberg soll wieder Normalbetrieb einziehen.
Wegen Wasser im Super-Kraftstoff hatten Autofahrer nach dem Tanken an der Stollberger Star Probleme bekommen. Inzwischen gibt es neue Erkenntnisse.
Michael Urbach
07.11.2025
2 min.
U21 statt Nationalteam: Bayern-Juwel Karl erstmals dabei
Lennart Karl wurde erstmals für die deutsche U21 nominiert. (Archivbild)
Lennart Karl trumpft derzeit groß auf. Viele sehen ihn schon im Nationalteam. Doch erst einmal geht es für den 17-Jährigen in die U21. Sein Verein begrüßt diesen Weg.
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
12:57 Uhr
3 min.
1.600 Öl-, Gas- und Kohle-Lobbyisten auf UN-Klimagipfel
Das Verbrennen von Öl befeuert die Erderhitzung. (Archivbild)
Weil die Menschen zu viel Kohle, Öl und Gas verbrennen, heizt sich der Planet gefährlich auf. Doch die Industrie, die damit Geld verdient, will Einfluss behalten - auch auf der Klimakonferenz.
10.11.2025
2 min.
Das erwartet U21-Nationalcoach Di Salvo von Bayerns Karl
Lennart Karl soll bei der U21 wie für den FC Bayern wirbeln. (Archivfoto)
Geht der Höhenflug von Bayern-Juwel Lennart Karl auch bei der U21 weiter? Nationalcoach Antonio Di Salvo hat klare Erwartungen an den 17-Jährigen. Prestigeträchtige Fragen lässt der Trainer offen.
12:57 Uhr
2 min.
Festnahmen nach Tod von Mutter und Kindern in Türkei-Urlaub
Streetfood und gerade die gefüllten Muscheln gehören für viele zu einem Besuch in Istanbul dazu. (Symbolbild)
Der Istanbul-Urlaub einer Familie aus Deutschland endet in der Katastrophe. Eine Mutter und ihre zwei Kinder sterben nach einem typischen Sightseeing-Tag. Ermittler haben einen Verdacht.
Mehr Artikel